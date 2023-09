Coppa Italia Serie D, l'Ostiamare prevale sull'Anzio ai rigori

Una sfida a viso aperto per due delle squadre laziali che quest'anno faranno parte della Serie D, Ostiamare e Anzio. Sin dai primi minuti è una sfida equilibrata, con Cardella che nella prima mezz'ora ha già due occasioni per portare l'Ostiamare in vantaggio ma trova l'opposizione di Perna. Per l'Anzio è il solito Bencivenga il più attivo dei suoi, ma il vantaggio se lo prende l'Ostiamare, con Sardo il più rapido ad approfittare di una respinta di Perna. De Marco e Sardo si scambiano occasioni ad inizio secondo tempo, ma quando il tempo stringe Bencivenga si guadagna un rigore che De Marco trasforma per mandare la sfida ai rigori. Degno di nota che comunque nel recupero la migliore occasione per passare ce l'ha l'Anzio, con De Marco che spreca una ghiotta occasione da due passi. Ai rigori l'Ostiamare fa valere la sua freddezza e il palo di Sirignano consegna la qualificazione agli ostiensi.

OSTIAMARE- ANZIO 1-1 (5-4 d.c.r.)

MARCATORI: 47’pt Sardo (O), 40’st De Marco rig.(A).

OSTIAMARE: Morlupo, Pasqualoni, Buono, Tomas, Cardella (37’st Simonelli), Icardi, Sardo (24’st Mencagli), Cicarevic (24’st Giusti), Sbardella, Casazza, Ferrari (24’st Valentini). A disp: Valori, Talamonti, Bartolotta, De Crescenzo, Maura.

All: Perrotti.

ANZIO: Perna, Buatti (5’st Selvadagi), D’Amato (37’pt De Simoni), Mincione (14’st Lo Fazio), Busti, Bencivenga, Gennari, De Gennaro (34’st Cantoni),Galati, Massa (1’st De Marco),Sirignano. A disp: Rizzaro, Plebani, Sow, Falconio. All: Guida

ARBITRO: Sig. Tagliente di Brindisi.

ASSISTENTI: Sig. Mazza di Reggio Calabria, Sig. Habazaj di L’Aquila.

NOTE: Ammoniti: Mencagli (O), Sirignano (A), Busti (A), Gennari (A). Angoli: 1-1. Recupero: 2’pt, 6’st.

Sequenza calci di rigore: Simonelli goal (O), Buono goal (O), Icardi parato (O), Pasqualoni goal (O), Casazza goal (O), Bencivenga goal (A), De Marco goal (A), Cantoni goal (A), Lo Fazio parato (A), Sirignano palo (A).