Coppa Italia Eccellenza Lazio, l'Insieme Formia cala il tris alla Luiss e si prende la coppa

La finale di Coppa Italia Eccellenza è dell'Insieme Formia, che batte 3-1 la Luiss e può partire per il sogno della fase nazionale che vale un posto in Serie D. Il Formia ha confermato le sue ottime prestazioni nel torneo, con tanto di eliminazione dell'imbattibile Sora, in una sfida nervosa e ricca di emozioni. Emozioni che però hanno dovuto aspettare il secondo tempo, dato che il primo ha visto una maggiore incisività del Formia, che si è spinto nei pressi della porta Luiss con Martino e Gabionetta. La Luiss risponde con il solito De Vincenzi ma il finale è tutto a marca Formia, che prima reclama per un contatto in area su Gabionetta e che poi vede proprio Gabionetta lasciare il campo per un problema muscolare. Il secondo tempo parte col botto, Carbone stende al 6' il neo entrato Djalo dopo aver perso il possesso e regala rigore e rosso, poi trasformato da Viscovich. La reazione della Luiss nonostante l'inferiorità numerica non si fa attendere e trova il pari al 10' con il gol in mischia di Attia. Sempre Djalo però riporta avanti i suoi dopo il nervosismo iniziale, segnando anche lui in mischia il gol del 2-1. La botta è devastante per Luiss, che al 34' resta addirittura in nove per il doppio giallo a De Vincenzi. A quel punto per il Formia è un gioco da ragazzi trovare il 3-1 tre minuti dopo con l'inserimento di Durazzo che di fatto porta la coppa in mano al'Insieme, ora attesa al sogno della fase nazionale.

INSIEME FORMIA - LUISS 3-1 (Viscovich 7’st rig. (I), Attia 17’st (L), Djalo 30’st (I), Durazzo 37’st (I)