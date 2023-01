Eccellenza Lazio top5, Carlino sbanca l'Anzio capolista

La copertina di questa settimana di top5 di Eccellenza Lazio se la prende Kevin Carlino, che con il suo gol ha portato il C.S Primavera alla vittoria contro la capolista Anzio, riaprendo il girone A. Sempre nel girone A spicca la prestazione di Alessio Damiani, che con la sua doppietta ha contribuito al 3-1 interno della sua W3 Maccarese contro il Campus EUR. Doppietta anche per Jari Giovanazzi, l'attaccante classe 2002 si è preso la scena nell'1-4 esterno del suo Villalba ai danni del Fonte Meravigliosa. Entra in classifica anche Joaquin Cabrera, professione difensore e autore anche lui di due gol in un altro 4-1, quello tra il suo Insieme Formia e il Monte San Biagio. Chiude la top5 un altro giovanissimo, il 2004 Tommaso Galli, autore del gol vittoria per la Vigor Perconti a Colleferro.

LA TOP5:

Kevin Carlino / C.S Primavera (Eccellenza/A) / '99 attaccante / 1 gol

Alessio Damiani / W3 Maccarese (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 2 gol

Jari Giovanazzi / Villalba (Eccellenza/B) / '02 attaccante / 2 gol

Joaquin Cabrera / Insieme Formia (Eccellenza/B) / '91 difensore / 2 gol

Tommaso Galli / Vigor Perconti (Eccellenza/B) / '04 attaccante / 1 gol