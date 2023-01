Eccellenza Lazio girone A, i risultati della ventesima giornata

Una nuova domenica di Eccellenza Lazio porta risultati insperati e con conseguenze importanti per la classifica. A guidare la fila è lo 0-1 esterno del C.S Primavera ad Anzio, che col gol di Carlino si porta a soli cinque punti dalla vetta dell'Anzio capolista. Non sfrutta l'occasione il Civitavecchia ormai in crisi, che cede per 3-1 a Cerveteri contro una squadra che fa un colpo importante in ottica salvezza. Aggancia il Civitavecchia la W3 Maccarese, protagonista grazie alla doppietta di Damiani nel 3-1 interno col Campus EUR. In zona salvezza Cimini e Ladispoli non perdono il passo del Cerveteri, con FalascheLavinio e Indomita ora ancora più nei guai per quanto riguarda la retrocessione diretta.

ANZIO – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-1

AURELIANTICA AURELIO – ASTREA 2-0

CITTA’ DI CERVETERI – CIVITAVECCHIA 3-1

FALASCHELAVINIO – ACADEMY LADISPOLI 0-3

INDOMITA POMEZIA – VIS SEZZE 0-3

POL. FAVL CIMINI – BOREALE 3-0

QUARTO MUNICIPIO – UNIPOMEZIA 1-1

W3 MACCARESE – CAMPUS EUR 3-1