Eccellenza Lazio girone B, i risultati della ventesima giornata

Torna il girone B di Eccellenza Lazio e lo fa senza senza particolari sorprese. In attesa delle tre partite del pomeriggio hanno vinto sia la terza che la quarta, con Certosa e Luiss che hanno regolato senza problemi Audace e Atletico Torrenova. In zona salvezza si registra il colpo della Vigor Perconti, che espugna Colleferro per 1-0 grazie al gol decisivo di Galli e si rilancia per la lotta salvezza.

CERTOSA – AUDACE 3-1

COLLEFERRO – VIGOR PERCONTI 0-1

ITRI – TERRACINA 1-1

LUISS – ATLETICO TORRENOVA 4-0

POL. INSIEME FORMIA – MONTE SAN BIAGIO 4-1

VICOVARO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0-1