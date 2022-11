Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati dell'andata dei quarti di finale

Si è conclusa la prima tranche di partite dei quarti di Coppa Italia Eccellenza Lazio, in attesa di Sora - Insieme Formia che verrà disputata mercoledì prossimo. La Polisportiva Cimini ha difeso il fattore campo contro l'Academy Ladispoli, grazie ad un gol in avvio di Giurato che è risultato poi decisivo. Continua il periodo no dell'UniPomezia, sconfitto a sorpresa dal Nettuno con un pesante 1-3 che rischia di ipotecare il passaggio del turno. Dopo il vantaggio iniziale di Loria e il pareggio casalingo di Danieli ci ha pensato Sbordone con una splendida punizione dal limite a riportare in vantaggio i nettunensi, che nel finale hanno allungato il passivo con il gol di Attianese. Vince non senza soffrire il Villalba, che davanti ai suoi tifosi si impone per 3-2 sulla Luiss.

POLISPORTIVA CIMINI - ACADEMY LADISPOLI 1-0 (8'pt Giurato)

UNIPOMEZIA - NETTUNO 1-3 (Loria (N), Danieli (U), Sbordone (N), Attianese (N)

VILLALBA - LUISS 3-2