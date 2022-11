Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'undicesima giornata

In attesa dei posticipi si sono concluse ben sette partite del girone B di Eccellenza Lazio. Curiosamente vincono tutte le prime quattro in classifica, con l'ormai inarrestabile Sora alla decima vittoria consecutiva in campionato grazie al netto 6-1 esterno firmato dalle doppiette di Tozzi e Jammeh al malcapitato Vicovaro, che resta in zona retrocessione. Il Gaeta si prende tre punti cruciali all'85 con il gol di Spirito che stende il Ferentino e resta a sei punti di distacco dalla vetta. L'Audace regola la Vigor Perconti ultima e resta al terzo posto, mentre nella sfida di metà classifica tra Certosa e Insieme Formia sono gli ultimi a salire al quarto posto con un pesante 0-3 esterno con i gol dei soliti Perchaud e Jawara. Si ferma la Luiss ad Anagni, che in pieno recupero trova l'insperato pareggio grazie a Lamacchia, mentre il Terracina festeggia il successo esterno contro il Tor Sapienza grazie al gol di Proietti.

VICOVARO - SORA 1-6

AUDACE - VIGOR PERCONTI 1-0

ANAGNI - LUISS 1-1

CERTOSA - INSIEME FORMIA 0-3

TOR SAPIENZA - TERRACINA 0-1

GAETA - FERENTINO 1-0

VILLALBA - TORRENOVA 1-1