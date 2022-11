Coppa Italia Eccellenza Lazio: Il ritorno degli ottavi di finale

Terminano senza troppe sorprese le partite del ritorno degli ottavi di Coppa Italia Eccellenza Lazio. L'unica delle squadre che ha vinto l'andata a non staccare il pass per i quarti è il Centro Sportivo Primavera, che dopo il successo dell'andata cade a Nettuno per 3-1. Passano di misura Cimini, battendo i campioni in carica del Civitavecchia, e Formia, quest'ultima già forte della vittoria dell'andata contro l'Itri. Nonostante la sconfitta supera il turno anche l'UniPomezia, battuta per 1-0 a Sezze ma che all'andata aveva stravinto per 4-2. Anche la Luiss e il Sora passano dopo il successo dell'andata, mentre il Villalba spezza l'equilibrio eliminando l'Astrea in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata. Basta lo 0-0 casalingo al Ladispoli per approdare ai quarti, dopo l'1-1 esterno dell'andata con la Boreale che li aveva messi nella posizione migliore per i gol in trasferta.

NETTUNO - C.S PRIMAVERA 3-1

CIMINI - CIVITAVECCHIA 1-0

ASTREA - VILLALBA 0-2

LADISPOLI - BOREALE 0-0

VIS SEZZE - UNIPOMEZIA 1-0

FORMIA - ITRI 1-0

LUISS - CERTOSA 1-1

COLLEFERRO - SORA 2-2