Eccellenza Lazio girone A, i risultati dell'undicesima giornata

Si è conclusa l'undicesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, questa volta senza anticipi e posticipi. Non cambiano le prime due posizioni, con Civitavecchia e Anzio che regolano non senza difficoltà Astrea e Nettuno. L'Anzio ha rimontato dal 2-1 di svantaggio grazie ai gol di Fusaroli e Regolanti su rigore, mentre la Vecchia ringrazia Cerroni e Vittorini nel 2-1 esterno contro l'Astrea. Ai piedi della zona promozione si fermano la terza Aurelio e la quinta Maccarese, vince invece in trasferta il C.S Primavera sul campo del Ladispoli e la Boreale che supera di misura il Campus EUR. Nella zona playout si scatena il FalascheLavinio, che con sei marcatori diversi infligge un pesantissimo 6-1 al Cerveteri. C'è gioia anche per il Fiano Romano, che con il suo 3-1 esterno spedisce l'Indomita Pomezia in zona retrocessione diretta.

FALASCHELAVINIO - CERVETERI 6-1

LADISPOLI - C.S PRIMAVERA 0-2

NETTUNO - ANZIO 2-3

ASTREA - CIVITAVECCHIA 1-2

BOREALE - CAMPUS EUR 1-0

INDOMITA POMEZIA - FIANO ROMANO 1-3

CIMINI - QUARTO MUNICIPIO 1-1

VIS SEZZE - UNIPOMEZIA 2-2

AURELIA ANTICO AURELIO - W3 MACCARESE 1-1