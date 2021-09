Colleferro Calcio, parla mister Battistelli "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza"

Una partita tesa e combattuta quella di domenica tra Terracina e Colleferro, con i primi che sono hanno trovato i tre punti al 95' con il gol della doppietta di Vanini. Nonostante il risultato è l'allenatore del Colleferro Battistelli ad elogiare nel post-partita la prestazione della sua squadra. "Questa settimana la squadra ha lavorato con grandissima intensità e ha dato spazio alle individualità dei singoli giocatori. Oggi in gara la squadra ha dimostrato di essere all'altezza e abbiamo giocato su un campo non facile. La squadra ha mantenuto l'atteggiamento e la qualità, anche in situazione di inferiorità numerica, per 70 minuti e nel secondo tempo ha dettato il gioco nel campo. Il pareggio è stato frutto di una supremazia in campo e della forza dei ragazzi a continuare a spingere.". C'è comunque amarezza per i punti persi, ma Battistelli resta fiducioso. "Ci troviamo dopo una grande prestazione a leccarci le ferite perchè nel calcio conta il risultato. Siamo alla prima giornata, per il momento vediamo gli altri festeggiare, spero che al più presto tocchi a noi!". In chiusura qualche parola sull'arbitraggio, poco gradito dal Colleferro e su cui Battistelli non si risparmia. "Riguardo l'arbitraggio, tutti commettiamo errori. Se posso dare un consiglio, forse è quello di valutare altre carriere, ma ognuno decide la propria strada da percorrere e va rispettato."