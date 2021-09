La Lupa Frascati non fa sconti e dilaga contro il Colleferro

La squadra di Frascati impone la sua legge e passa il secondo turno battendo il Colleferro per 4-0

E' una grande giornata per tutti i tifosi della Lupa Frascati, che disputa una grandissima partita e cala il poker al Colleferro Calcio nel Montecompatri Sporting Center. Una partita che ha visto il Frascati imporre la sua legge sin dai primi minuti di gioco, con due occasioni mancate da Citro e Pompili. Il forcing della squadra di casa però lascia confusi gli ospiti, che al decimo del primo tempo si trovano già sotto per un colpo di testa sul secondo palo di Pompili, assistito da Pagliaroli. Il Colleferro ora è costretto a scoprirsi e la punizione del Frascati è durissima, il solito Pagliaroli oggi è scatenato e dopo essersi fatto annullare un gol serve un comodo tap-in al nuovo acquisto De Vita che firma il 2-0 al 21'.

Il sigillo definitivo alla partita da parte della Lupa arriva allo scadere del primo tempo. Il portiere del Colleferro Alessandri è bravo a parare il tiro potente di Schiena, ma può poco contro lo scatenato Pagliaroli che segna il gol più meritato della giornata mandando le squadre all'intervallo con il risultato in ghiaccio. Al ritorno in campo la partita ha ormai poco da dire e il Frascati si concede il lusso di siglare il poker al 19'. A siglarlo è il solito Pagliaroli, che si fa trovare pronto su un cross e chiude la partita con due gol e due assist da MVP assoluto di questo secondo turno. Il Colleferro prova a trovare il gol della bandiera ma trova la ferma opposizione di Iali, con il triplice fischio che conferma il poker del Frascati e la qualificazione agli ottavi della Coppa Italia Eccellenza Lazio, previsti ad ottobre.

Coppa Italia Eccellenza 2o turno: LVPA Frascati - Colleferro 4 - 0

LVPA: Iali; Villa, Molinari, Costantini, Paolelli; Citro (25'st Hrustic), Panella, Schiena (38'st Negro); Pagliaroli (29'st Muzzi), De Vita (40'st Pallocca), Pompili. A disp. : Santi, Savo Sardaro, Amici, Monni, Tranquilli. All. : Pace Federico.

Colleferro: Alessandri; C. Galeazzi (11'st Federico), Botticelli (6'pt Antocchi 30'st Polisini), Cataldi (11'st Tornatore), Lisi; Coluzzi, Felici, Mastrella (1'st Oriano); Cerroni, Colaiacomo, R. Galeazzi. A disp. : Cifra, Michelangeli, Panico. All. Battistelli Antonio.

Arbitro: Capponi di Latina. Assistenti: Degli Abbati e Raganelli di Roma 1.

Marcatori: 10'pt Pompili, 21'pt De Vita, 45'pt e 19'st Pagliaroli.

Note: 4' e 4' recupero; ammoniti Cerroni, Citro, Colaiacomo, Lisi.