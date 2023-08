Casal Barriera, confermato Kanku

Dopo la scorsa stagione al di sotto delle aspettative il Casal Barriera prepara l'annata 2023/2024 con buoni propositi e un mercato scoppiettante fatto di nuovi arrivi e conferme.

Fra i confermati in gialloverde c'è anche il difensore Kanku (classe 1995) che ha scelto di restare al Casal Barriera rifiutando diverse offerte. "Ho scelto di restare perchè questi colori, questa società e questi grandi tifosi mi fanno sentire a casa. Qui ho trovato una società solida che non ti fa mancare nulla e poi, sinceramente, c’è tanta voglia di rivalsa per come sono andate le cose l’anno scorso”.

Il difensore non si nasconde e parla apertamente degli obiettivi della squadra: "Vogliamo fare sicuramente meglio e speriamo che la fortuna ci dia una mano in più rispetto alla stagione scorsa. L’obiettivo è fare un campionato di livello perché lo merita la società e i tifosi che vanno ripagati nella maniera giusta per la passione e il calore che hanno sempre messo nel sostenerci. Le chiacchiere stanno a zero, dovremo essere bravi a far parlare il campo per noi”.