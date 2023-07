Casal Barriera, doppio gradito ritorno in attacco

Doppio ritorno in casa Casal Barriera che continua le sue operazioni di mercato. Alla corte di mister Aliberti infatti tornanoi due attaccanti Valerio Nardecchia e Andrea Ascione.

Valerio Nardecchia classe 1988 torna a vestire gialloverde dopo la stagione 2018/2019 e dopo aver fatto esperienza in Eccellenza con Fiano Romano (9 gol la stagione passata) e Campus Eur. "Sono contento di vestire questa maglia ancora una volta. Quando me ne sono andato mi è sembrato di aver lasciato qualcosa in sospeso che spero ora di riprendere. Ho delle sensazioni buone perchè la società ha sempre avuto le idee chiare, e nel calcio solo avendo le idee chiare si riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati" dichiara Nardecchia che poi parla dell'obiettivo della prossima stagione: “L’obiettivo è quello di cercare di migliorare ciò che è stato fatto la scorsa stagione. La rosa è composta da giocatori che possono ambire ad un campionato di media alta classifica poi starà a noi far parlare il campo. Sicuramente servirà l’aiuto di tutti dai più grandi agli under e cosa non scontata anche da tutti i componenti della società”. Infine un pensiero ai tifosi: “I Warriors ormai li conoscono tutti. Sanno darti quella spinta in più per fare bene, saranno un valore aggiunto importante per noi. Non vedo l’ora di scendere in campo per godermi quello spettacolo che solo loro sanno regalare”.

Sorrisi anche per Andrea Ascione classe 1997 che aveva lasciato il Casal Barriera nell'estate del 2021 dopo due stagioni. Queste le sue prime parole dopo il ritorno: “Sono veramente entusiasta di tornare al Casal Barirera questa è una società con cui ho passato due splendidi anni. Le emozioni che provo sono veramente tante ed uno dei motivi per cui sono tornato è sicuramente quello di poter nuovamente giocare davanti a quei tifosi unici che sono i Warriors perchè avere un tifo del genere è una cosa che ogni giocatore sogna. In più la società è seria e perciò quando il Casale chiama bisogna solamente rispondere presente. Ci tengo quindi a ringraziare il presidente D'Alonzo e il direttore sportivo Melis per aver deciso di puntare su di me. Conosco benissimo mister Aliberti perchè mi ha già allenato in passato. È un tecnico giovane ma già molto preparato e che personalmente stimo moltissimo. Sono certo che può veramente essere la nostra arma in più in un campionato dove spero potremo arrivare più in alto possibile e regalare tante soddisfazioni ai nostri amati Warriors. Spero di riuscire a dare un grande contributo cosicché tutti insieme potremo gioire e raggiungere gli obiettivi che siamo prefissati”.