Casal Barriera, colpo Rega

Acquisto di spessore del Casal Barriera che porta alla corte di mister Aliberti l'attaccante Luigi Rega campano classe 1997 dal passato illustre. La punta infatti vanta presenze in categorie superiore alla Promozione e ha vestito le maglie della Boreale ma anche del Livorno, Isernia e Nocerina.

A convincere Rega è stato il progetto del presidente D'Alonzo e del ds Melis ma soprattutto i calorosi tifosi gialloverdi come conferma lui stesso: "Sono a Roma da poco e in quest’anno ho sentito molto parlare dell’ambiente del Casal Barriera. Ho visto qualche video e sono rimasto senza parole, appena ho ricevuto la chiamata dal direttore Melis e dal mister Aliberti non ho esitato un secondo a dire di sì”.

Obiettivo dell'attaccante è quello di vincere e riportare il Casal Barriera in alto: "Vengo da categorie superiori ma con tanta umiltà dico che non mi interessano le categorie, sono qui per vincere e riportare il Casal Barriera dove merita. Spero di conoscere presto tutti i miei compagni di squadra, sono pronto ad aiutarli in campo e fuori”.

In chiusura l’attaccante regala il suo primo messaggio ai Warriors: “Il primo messaggio che sento di mandare ai Warriors è che darò tutto per la maglia, loro sono l’anima di questa squadra e lotterò insieme a loro per riportarli nelle categorie che meritano”.