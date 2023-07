Casal Barriera, rinnova Bellardini

Fra nuovi acquisti e conferme continua la preparazione per la prossima stagione del Casal Barriera. Fra i confermati c'è Simone Bellardini centrocampista classe 1999.

Tornato al Casal Barriera nella scorsa stagione a fine 2022 il calciatore ha espresso la sua gioia per il rinnovo: "Sono felice di poter iniziare una nuova stagione con questa maglia. Il Casal Barriera per me ormai è un po’ come una seconda casa, è una società sana con un presidente che è una grandissima persona. Non nascondo che quest’anno mi aspetto grandi cambiamenti e grandi cose”. Queste le sue parole sulla passata annata: "Lo scorso anno sono arrivato a metà dicembre, in una situazione non molto facile per la squadra e purtroppo non siamo riusciti a raggiungere ciò che ci eravamo prefissati".

Per quanto riguarda il prossimo campionato Bellardini non si pone limiti: "La squadra ora però è stata rivoluzionata anche se mi spiace aver perso alcuni amici e grandissimi giocatori a cui auguro ogni bene. Quest’anno con l’arrivo di Aliberti in panchina si è costruita una squadra con giovani di valore e alcuni grandi d’esperienza, non nascondo che il mio obiettivo è sempre quello di puntare in alto e cercare di fare il meglio possibile e cercherò di trasmettere questa voglia ad ogni mio compagno”.