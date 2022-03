Cagliari-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 5 marzo alle 20:45 la Lazio giocherà in trasferta all'Unipol Domus di Cagliari contro la squadra di Mazzarri. Sarri per la sfida contro il Cagliari recupera Acerbi e Pedro, ma dovrà fare a meno ancora di Lazzari e Cataldi.

Cagliari-Lazio, le ultime di formazione

Fuori causa Lazzari e Cataldi per la trasferta in Sardegna. A centrocampo quindi giocherà Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (in vantaggio su Basic che conserva qualche possibilità di titolarità). In difesa tornerà titolare Acerbi al fianco di Luiz Felipe. Confermato Marusic, è ballottaggio per l’altro posto fra Hysaj e Patric che potrebbe scivolare a destra al posto dell’albanese. In attacco Pedro tornerà dal 1’ insieme ad Immobile e a Zaccagni. Dalla panchina Felipe Anderson.

Mazzarri pensa ad un cambio in attacco con l’ex Keita che potrebbe partire titolare con l’intoccabile Joao Pedro. Pavoletti e Pereiro pronti a subentrare a gara in corso.

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Cagliari-Lazio, dove vederla

La partita fra Cagliari e Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn potranno vedere la partita tramite app Dazn sulle proprie smart tv oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Playstation o Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Sfida fruibile tramite app o sito Dazn anche su tablet, pc o smartphone.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita fra Sarri e Mazzarri sui canali Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valido anche SkyGo il servizio streaming di Sky.