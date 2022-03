SS Lazio: Acerbi torna titolare ma è pronto all'addio

Francesco Acerbi è pronto a tornare in campo. Il difensore di Sarri dopo un lungo infortunio sabato sera farà parte dell’undici titolare che sfiderà il Cagliari. Ma il suo futuro alla Lazio è tutt'altro che certo.

Acerbi di nuovo titolare

Acerbi si riprende il posto nella Lazio. Il difensore biancoceleste dopo la ricaduta accusata contro l’Empoli, era tornato in panchina contro il Porto in Europa League per poi giocare i minuti finali contro il Napoli, e sabato sera sarà titolare nella difesa laziale contro il Cagliari. Acerbi è sempre stato un titolarissimo della Lazio sia con Inzaghi che con Sarri. Infatti nonostante qualche difficoltà di adattamento alla difesa a quattro sarriana e più in generale alla fase difensiva del tecnico, Sarri lo ritiene il suo leader difensivo e non ha mai rinunciato al campione d’Europa azzurro col vizio del gol, senno se costretto per via di infortuni e squalifiche. Acerbi non ha giocato una grande stagione fino ad ora, ma Sarri e Lazio sperano in suo pieno recupero per lo sprint di questo finale di stagione, dove il club capitolino cercherà di entrare in Europa.

Il futuro di Acerbi

Acerbi è il titolare della Lazio di oggi ma rischia di non esserlo per quella del futuro. Il destino del difensore sembra essere lontano da Formello. La società capitolina sta pensando una rifondazione (tecnica e anagrafica) per quanto riguarda il pacchetto arretrato dalla prossima stagione e nemmeno l’ex Sassuolo è sicuro di una sua permanenza. Già nel mercato invernale la Lazio ha provato ad imbastire uno scambio fra Acerbi e Romagnoli (classe 1995) che non è andato a buon fine, e il capitano del Milan (apertamente tifoso laziale) è l’obiettivo numero uno del club biancoceleste per l’estate. La cessione di Acerbi è spinta anche dalla parte più calda della tifoseria biancoceleste entrata in conflitto col calciatore dopo la sua esultanza polemica verso i tifosi che lo avevano fischiato e criticato per le sue prestazioni.

Acerbi fa gola a Juventus, Milan e Inter che stanno pensando a delle modifiche per le loro difese in vista della prossima annata.

I numeri di Acerbi

In questa stagione Acerbi (classe 1988) ha collezionato 25 presenze e tre gol fra Serie A ed Europa League. In totale ha vestito la maglia biancoceleste 162 volte mettendo a segno 9 gol in tutte le competizioni in quattro stagioni. Il difensore ha rinnovato con la Lazio ad inizio stagione prolungando il suo contratto fino al 2025 e percepisce 2,2 milioni di euro a stagione.