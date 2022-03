Sarri si gode l'ex giallorosso Pedro. Che numeri per il campione spagnolo

Se la difesa non sta portando buoni risultati alla Lazio, non si può dire che l'attacco biancoceleste non stia brillando. Nei quattro uomini d'attacco della Lazio, chi si sta mettendo in mostra è Pedro. Lo spagnolo alla corte di Sarri sta giocando un'ottima stagione, facendo crescere i rimpianti in casa Roma.

Pedro rimpianto di Mou

Pedro dopo una sola stagione alla Roma costellata da infortuni e prestazioni deludenti, in estate è passato alla Lazio a titolo definitivo e gratuito firmando un contratto fino al 2023. Un trasferimento storico perchè diretto fra le due società della Capitale (l'ultimo fu Perrone nel 1981 dalla Lazio alla Roma), e di cui sta godendo la Lazio. Infatti lo spagnolo è un titolare inamovibile del tridente di Sarri che si fida molto del campione iberico che già aveva allenato ai tempi del Chelsea vincendo un'Europa League. Pedro alla Lazio è un leader tecnico e carismatico e più di una volta ha trascinato i suoi compagni che di lui si fidano ciecamente. Pedro è un valore aggiunto per la Lazio anche e soprattutto a livello di prestazioni, gol e assist che alla Roma invece mancano. Pedro è senza dubbio un rimpianto per la Roma e Mou che hanno scaricato l'ex Barcellona troppo in fretta.

Pedro da record

Pedro è stato protagonista pure nell'ultima partita della Lazio contro il Napoli, in cui però nonostante il suo meraviglioso gol non è riuscito ad evitare la sconfitta. Pedro col gol segnato ad Ospina ha raggiunto pure una cifra sensazionale nella sua carriera: i 100 gol nei 5 campionato top d'Europa. Pedro infatti vanta 58 gol in Liga, 13 in Serie A, 29 in Premier.

I numeri di Pedro alla Lazio

Alla Lazio Pedro (classe 1987) ha ritrovato continuità di presenze e di gol. In biancoceleste ha collezionato 35 presenze fra campionato e coppe, siglando 9 reti e 5 assist. Protagonista pure nel derby di andata vinto dalla lazio (qui la data del derby di ritorno) in cui ha segnato la rete del momentaneo 2 a 0, nel più classico dei gol dell'ex. Pedro inoltre con questi numeri in campionato è il secondo marcatore stagionale della Lazio alle spalle del solo Immobile.