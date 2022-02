Audace, le parole di Castrì "Domenica è stato un successo meritato"

La vittoria contro il San Giovanni Campano ha risollevato gli animi in casa Audace, con il giovane trequartista Alessio Castrì che ha parlato delle sue sensazioni all'esordio. “Quella di domenica è stata una partita complicata. Sicuramente potevamo fare di più, ma alla fine il successo è stato meritato. Non era facile affrontare mentalmente questa gara dopo la sconfitta di Itri e i precedenti due pareggi: era importante vincere e lo abbiamo fatto grazie ad un gol di Bussi in avvio di secondo tempo. [...] Il campionato è molto equilibrato, bisogna sempre stare sul pezzo. Da quanto mi dicono, poi, tutte si sono rinforzate: sarà fondamentale far bene negli scontri diretti e in particolare nei match casalinghi”. Trasferta a Terracina per l'Audace nella prossima giornata di campionato. “Ovviamente conosco poco le avversarie, ma so che noi abbiamo qualità importanti per riuscire ad entrare almeno tra le prime sette ed evitare i play out”.