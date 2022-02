Audace, le parole di Scotto Di Clemente "Siamo un'altra squadra rispetto alla prima parte di stagione"

Gli impegni con Itri e Sezze segneranno il proseguimento del campionato dell'Audace, che con il suo difensore Daniele Scotto Di Clemente presenta così le prossime partite. “Un doppio confronto molto delicato. Il Sezze è una squadra con una forte identità, strutturata per rimanere nelle zone alte della classifica fino alla fine. Pure l’Itri è un avversario ostico, ma al momento siamo concentrati sulla prima partita. Noi rispetto alla prima parte di stagione siamo un’altra squadra e andiamo su tutti i campi per cercare di conquistare punti, anche nel segno di una mentalità che ci stanno inculcando sia mister Daniele Scarfini che la società”. L’esperto difensore non vuole parlare di obiettivi: “Il format particolare di questa stagione non può lasciare nessuno tranquillo: sarà un girone di ritorno di fuoco, ma il nostro obiettivo è quello di affrontare al massimo ogni partita, poi vedremo dove saremo arrivati”. Chiusura con un commento della gara con il Colleferro. “E’ stata una gara aperta, i rossoneri mi hanno fatto sicuramente una buona impressione. Forse hanno avuto il piccolo vantaggio di aver già giocato una gara ufficiale prima del confronto con noi, inoltre noi siamo stati molto condizionati dal Covid e non ci siamo potuti allenare al meglio a gennaio, ma ora dobbiamo guardare avanti e dare il massimo”.