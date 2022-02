Audace, le parole del DG Matrigiani "Stiamo già lavorando per il futuro"

E' un fiume in piena Roberto Matrigiani, direttore generale dell'Audace e fautore delle campagne acquisti della squadra del girone C di Eccellenza Lazio. Il dirigente del club ha parlato del futuro della squadra e del suo rapporto con il presidente per il sito ufficiale dell'Audace. “Innanzitutto voglio sottolineare che qui ho trovato un ambiente di persone perbene e molto appassionate che avevano già fatto un bel percorso con questa società. E’ chiaro che l’ingresso del patron Spinelli ha dato quella spinta in più per consolidare il progetto e renderlo molto ambizioso. Stiamo già lavorando per il futuro pensando ad esempio ad un ritiro estivo prima della prossima stagione, ma siamo convinti di avere una squadra forte già adesso: il patron ci ha chiesto di essere competitivi sin da quest’anno, non lasceremo nulla di intentato anche se sappiamo che reinserirsi in un discorso di vertice al momento è oggettivamente complicato, ma promettiamo che il prossimo anno ci sarà da divertirsi. L’Audace dev’essere un punto di arrivo e non di partenza: lo diciamo a chiare lettere anche perché notiamo che ci sono società di serie D che, avendo fallito coi loro progetti di settore giovanile, vengono a “rompere le scatole” ai nostri ragazzi e crediamo che questo non sia corretto. Bisognerebbe pianificare un lavoro importante anche sulla base come è stato fatto all’Audace, invece di improvvisare e poi mettere in atto comportamenti scorretti”.