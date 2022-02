Audace, le parole di Pralini "Serve qualcosa di più"

Le prossime due sfide ravvicinate contro Itri e Monte San Giovanni Campano saranno cruciali per il campionato dell'Audace, e se ne rende conto il difensore centrale classe 1993 Alessio Pralini. “Bisogna fare attenzione a tutti gli avversari. La classifica è molto corta e in questo girone si possono perdere punti con tante squadre. E’ chiaro che se vogliamo risalire la graduatoria dobbiamo incominciare a correre: siamo reduci da cinque gare utili, ma quattro di queste sono stati pareggi e quindi serve qualcosa in più”. L'ottimo pareggio contro il Vis Sezze quarto non lascia soddisfatto Pralini “Vedo più il bicchiere mezzo vuoto onestamente. E’ vero che abbiamo giocato contro una squadra forte e che ha il miglior rendimento interno del girone, ma ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più: non abbiamo giocato come sappiamo, anche se alla fine il risultato è giusto”. Pralini crede in un campionato ancora migliore della squadra laziale. “Qui ci sono giocatori importanti, la società ha fatto sforzi notevoli per migliorare la rosa già a metà di questa stagione. E’ pur vero che siamo stati molto colpiti dal Covid a gennaio e questo ha condizionato la nostra preparazione e il nostro rendimento in partita. Ci vorrà un pizzico di pazienza, ma senza ombra di dubbio il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno tra le prime sette”.