Academy Ladispoli, annunciato un nuovo responsabile del settore giovanile

Nuovo arrivo nella dirigenza dell'Academy Ladispoli, che annuncia di avere un nuovo responsabile del settore giovanile. Il nome è quello di Daniele Bencini, annunciato in tandem assieme ad Ernesto Borrelli come direttore sportivo. Bencini ha un passato come responsabile prima delle scuole calcio e poi dello scouting del Civitavecchia Calcio, oltre che quattro anni di esperienza nello scouting della SS Lazio.