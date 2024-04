Promozione Lazio, i risultati della trentatreesima giornata per i gironi A, B, C, D: il Fiumicino festeggia la promozione in Eccellenza

Il girone A

Con la Sorianese già certa dell'Eccellenza riposa il Tolfa, mentre la terza classificata Palocci saluta i suoi tifosi con un netto 5-1 ai danni del già retrocesso Castel Sant'Elia. La Sorianese già campione trova uno scialbo 0-0 in casa con il Santa Marinella, ma la vera azione arriva dalle zone meno nobili, con il Parioli che cede 0-3 al Pescia Romana e rischia di non poter nemmeno disputare i playout.

PALOCCO - CASTEL SANT'ELIA 5-1

CANALE MONTERANO - CERVETERI 0-2

OSTIANTICA - RONCIGLIONE 2-1

PARIOLI - NUOVA PESCIA 0-3

OSTIENSE - FREGENE MACCARESE 0-3

TARQUINIA - DUEPIGRECOROMA 1-1

URBETEVERE - BORGO PALIDORO 1-0

SORIANESE - SANTA MARINELLA 0-0

RIPOSA: TOLFA

Il girone B

L'1-1 firmato Tramontano basta al Rieti per avere ogni certezza di promozione in Eccellenza per la prossima stagione, rendendo vano il 2-0 esterno del Monterotondo a segno con Palmieri e Bornivelli. Il Poggio Mirteto travolge il Tor Lupara e va a meno uno dal posto salvezza occupato dall'ASA, caduto sotto i colpi del Grottaferrata e della doppietta di Aspri.

RIANO - FIANO ROMANO 3-1

SANPOLESE - MONTEROTONDO 0-2

TOR LUPARA - POGGIO MIRTETO 1-5

VELLETRI - CANTALICE 2-1

ASA - VIVACE GROTTAFERRATA 2-4

SAN BASILIO - ATLETICO LODIGIANI 2-3

RIETI - VALLE DEL PESCHIERA 1-1

RIPOSA: SETTEVILLE CASEROSSE, SETTEBAGNI

Il girone C

È tutta di Perocchi la festa del Fiumicino, con il giocatore ospite che firma la tripletta che vale il ritorno in Eccellenza per la squadra capolista del girone C, che approfitta del riposo del Grifone per laurearsi campione con una giornata di anticipo. Innocenti e Pellegrini trascinano la De Rossi alla vittoria esterna con la Spes, e a pari punti fuori dai playout con il Fonte Meravigliosa battuto di misura dal gol di Canone del Morandi.

OTTAVIA - BELLEGRA 0-0

MONTESACRO - FIUMICINO 1-4

GRIFONE - VILLA ADRIANA 4-2

SPES MUNDIAL - DE ROSSI 0-2

SPORTING ARICCIA - SPQV VELLETRI 3-0

VIGOR PERCONTI - TORRINO 4-3

ZENA MONTECELIO - ROCCA PRIORA RDP 1-0

FONTE MERAVIGLIOSA - MORANDI 0-1

Il girone D

La sfida per l'Eccellenza nel girone D si protrarrà fino all'ultima giornata, con il Paliano che avrà un match point in casa contro il Casal Barriera. La seconda in classifica è andata infatti a meno uno grazie ai gol di Gabrieli e Martinoli sul campo del Lariano. Trenta, Cioffi e Losi rispondono per il Montesacro, che mantiene la vetta ma non avrà il destino nelle sue mani per l'ultima giornata, in cui riposa. Al Paliano basta un pareggio per laurearsi campione, complice il vantaggio ottenuto grazie agli scontri diretti.

LARIANO - PALIANO 0-2

TORRENOVA - SANT'ANGELO ROMANO 1-0

CECCANO - TECCHIENA 5-1

INDOMITA POMEZIA - ATLETICO VESCOVIO 2-4

SPORTING MONTESACRO - COLONNA 3-0

SAN CESAREO - RACING ARDEA 0-2

VALLE MARTELLA - ATLETICO MORENA 3-4

VIS SUBIACO - FALASCHELAVINIO 1-1

RIPOSA: CASAL BARRIERA