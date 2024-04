Eccellenza Lazio, i risultati della trentatreesima giornata: il girone A si deciderà all'ultima giornata! Il Terracina si prende la vetta

Si è conclusa la trentatreesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Tutto ancora aperto nel girone A

La giornata numero 33 del girone A non ha deluso le attese, con le prime quattro in classifica che si sono date in battaglia, lasciando tutto ancora aperto in vista dell'ultima giornata. Il Damiani e Ferrari show andato in scena a Maccarese però ci da due certezze per l'ultima giornata: la W3 resta capolista e il Pomezia saluta matematicamente le sue speranze di Serie D con il rovinoso poker subito dai padroni di casa. Il Rieti risponde presente con un gol per tempo di Rossi e Tiraferri contro la Romulea, agganciando a pari punti la vetta, e il Montespaccato va a meno uno con un secondo tempo da applausi ad opera di Cervoni, Vitelli e De Marchis. La situazione negli scontri diretti favorisce la W3 Maccarese, avanti a pari punti sia con il Rieti che il Montespaccato. In zona salvezza nonostante la sconfitta della Luiss l'Astrea non riesce a giocarsi tutto all'ultima giornata, il pareggio esterno con il Valmontone certifica i quattro punti di distacco che condannano i penitenziari ai playout.

ACADEMY LADISPOLI - CITIZEN ACADEMY 5-0

ARANOVA - FC VITERBO 0-0

CAMPUS EUR - VILLALBA 0-2

CIVITAVECCHIA - LUISS 4-3

MONTESPACCATO - AURELIANTICAURELIO 3-0

PESCATORI OSTIA - AUDACE 2-3

AMATRICE RIETI - ROMULEA 2-0

VALMONTONE - ASTREA 0-0

W3 MACCARESE - POMEZIA 4-0

Verdetto rimandato nel girone B

Clamoroso ribaltone nel girone B, con l'UniPomezia che perde la vetta quando poteva anche assicurarsi la vittoria con una giornata d'anticipo. I pometini cadono clamorosamente in casa con il Ferentino, con Oussaid, Capogna e Mattarelli che trascinano gli ospiti a sei punti dal Pontinia ad una giornata dalla fine. Il Terracina dopo un primo tempo a reti bianche viene trascinato dal trio Carlini, Proietti e Curiale, un tris pesantissimo che inguaia il Tor Sapienza, che ad oggi sarebbe retrocesso direttamente in Promozione. Spera ancora la Lodigiani, che demolisce 5-0 il Città di Formia con Picci e si porta a tre punti dal Terracina ma con gli scontri diretti in vantaggio. Con una vittoria all'ultima giornata il Terracina, atteso dal Pontinia che ancora può sperare di evitare i playout, sarebbe matematicamente in Serie D.

COLLEFERRO - VICOVARO 3-0

NETTUNO - VIS SEZZE 0-5

CERTOSA - PONTINIA 3-3

ANAGNI - ROCCASECCA 1-2

GAETA - C.S PRIMAVERA 1-3

LODIGIANI - CITTA DI FORMIA 5-0

RACING ARDEA - MONTE SAN BIAGIO 1-3

TERRACINA - TOR SAPIENZA 3-1

UNIPOMEZIA - FERENTINO 1-3