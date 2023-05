Academy Ladispoli, il comunicato della società sui fatti dell'Angelo Sale

Continua lo scontro Academy Ladispoli - Ortica Social. L'organo di stampa ha denunciato un'aggressione ai danni dei giornalisti presenti all'Angelo Sale per la penultima giornata di Eccellenza Lazio. Il club laziale ha reagito con un duro comunicato sulla sua pagina ufficiale. "A nome anche di tutto il direttivo dell’Academy Ladispoli, desidero esprimere al signor Gianni Palmieri e a tutti i componenti di Ortica Social, la volontà di non gradire il loro accesso presso la struttura Angelo Sale. La non professionalità, la mancanza di rispetto e l’accanimento perpetrato senza ritegno nel tempo, da Gianni Palmieri e da Ortica Social, nei riguardi dell’Academy Ladispoli, costringe me ed i miei collaboratori, a questa presa di posizione doverosa poiché a tutela, di chi, ha veramente a cuore le sorti dell’Academy Ladispoli. In riferimento alle accuse pervenute indirettamente a me, in questi giorni, da Gianni Palmieri, circa una presunta aggressione avvenuta nei pressi dell’Angelo Sale, rispondo che il signor Palmieri racconta ciò che più gli consente di mettersi in mostra sfruttando la mia immagine per ergersi a martire. Gianni Palmieri non è una persona che può fare dell’etica, soprattutto morale, il suo vanto. Ben ricorderà gli insulti e le aggressioni verbali logicamente anche a sfondo sessista, che io stessa ho subito, in sua presenza, durante svariate gare di calcio. Gianni Palmieri si è ben guardato da denunciare tali fatti allora. Se Gianni Palmieri vuole provare a fare il martire, può farlo tranquillamente in un luogo sacro, a coscienza sua comunque. All’Angelo Sale, l’Ortica Social e dunque Gianni Palmieri non sono presenze gradite. Ci scuseranno gli appassionati dell’Academy Ladispoli se, un piccolo organo di stampa, non avrà facoltà di narrare le nostre vicende sportive.".