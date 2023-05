Eccellenza Lazio top5, Regolanti manda l'Anzio a un passo dalla D

I due gironi di Eccellenza Lazio stanno per volgere alla fine e tra poco sarà tempo di bilanci. Il primo viene dal girone A, con l'Anzio che in un pirotecnico 3-4 si porta ad un solo punto dalla D. Il merito per questa giornata è anche di Giuliano Regolanti, autore di un gol e di un assist che hanno contribuito a tre punti cruciali per l'Anzio. Stagione finita per quanto riguarda gli obiettivi dell'UniPomezia, che però si leva la soddisfazione di mandare in Promozione il FalascheLavinio con un durissimo 7-2, sugli scudi Daniel Rossi con la sua tripletta. Chiude per il girone A Andrea Castro dell'Astrea, autore di una doppietta nello 0-3 esterno dei suoi sul campo del Fiano Romano. Gol pesanti anche nel girone B, come quello del giovanissimo Daniele Angelini. Il classe 2005 ha siglato il gol che ha confermato matematicamente i playoff per il suo Certosa. Tiene vive le speranze di salvezza Andrea Fischetti, decisivo con la sua doppietta nella vittoria esterna dell'Atletico Torrenova sul campo dell'Anagni.

LA TOP5:

- Andrea Fischetti / Atletico Torrenova (Eccellenza/B) / '94 attaccante / 2 gol

- Giuliano Regolanti / Anzio (Eccellenza/A) / '94 attaccante / 1 gol 1 assist

- Daniel Rossi / UniPomezia (Eccellenza/A) / '93 attaccante / 3 gol

- Andrea Castro / Astrea (Eccellenza/A) / '96 attaccante / 2 gol

- Daniele Angelini / Certosa (Eccellenza/B) / '05 attaccante / 1 gol