Chi in attacco contro il Leverkusen? Ecco come sta Lukaku

Dopo il pareggio strappato al fotofinish contro il Napoli, la Roma si tuffa in Europa League dove giovedì affronterà il Bayer Leverkusen nella partita di andata delle semifinali. Le attenzioni in casa giallorossa sono tutte per le condizioni di Lukaku infortunatosi nel ritorno dei quarti di coppa contro il Milan.

L’infortunio di Lukaku

Romelu Lukaku ha alzato bandiera bianca all’Olimpico durante il primo tempo di Roma-Milan di Europa League. Il belga ha rimediato una piccola lesione muscolare che lo hanno costretto a saltare Bologna, Udinese e Napoli (4 punti per la Roma, ndr).

La situazione verso il Bayer

Da Trigoria filtra cauto ottimismo per il recupero di Lukaku. “Pensiamo che possano recuperare” – è stato il messaggio di De Rossi nel post Roma-Napoli riferendosi a Big Rom e a Smalling, infortunatosi nel recupero contro l’Udinese. L’attaccante belga ha lavorato intensamente a Trigoria in queste settimane per recuperare al meglio con DDR che ha preferito lasciarlo nella Capitale e non convocarlo per Napoli.

Le alternative

Detto dell’ottimismo del mondo Roma di recuperare Lukaku per la sfida contro i campioni di Germania, De Rossi sta lavorando sulle alternative: Azmoun e Abraham. Entrambi sono andati a segno durante l’assenza di Big Rom, l’iraniano nella sconfitta casalinga contro il Bologna mentre l’inglese ha salvato la squadra dalla sconfitta di Napoli. Ad oggi proprio l’ex Chelsea sembra essere più avanti anche per il plus mentale dato dalla rete del Maradona. Con Lukaku lo staff medico romanista non vuole correre rischi visto il rush finale-infernale che attende la squadra fra Europa League e sfide a Juventus e Atalanta per un posto nella prossima Champions League.