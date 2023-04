Eccellenza Lazio girone A, i risultati della trentatreesima giornata

Basterà un pareggio all'Anzio la prossima settimana per aggiudicarsi il titolo del girone A e la promozione in Serie D. L'Anzio infatti si libera del Quarto Municipio in un pirotecnico 3-4 esterno e approfitta del pareggio della Boreale a Ladispoli per salire a più tre punti in classifica. Spreca la sua chance il Civitavecchia, battuto dalla Cimini nonostante il gol del solito Vittorini. Drammi anche in zona playout, con il Campus EUR che cede all'Aurelia e si fa agganciare dal Nettuno, che col successo di oggi si giocherà la salvezza diretta all'ultima giornata di campionato. Cede con un netto 7-2 interno il FalascheLavinio, che però può ringraziare l'Astrea, che demolendo con un tris il Fiano Romano mantiene il più due del Lavinio sulla zona retrocessione diretta.

ACADEMY LADISPOLI – BOREALE 1-1

AURELIANTICA AURELIO – CAMPUS EUR 3-2

FALASCHELAVINIO – UNIPOMEZIA 2-7

FIANO ROMANO – ASTREA 0-3

INDOMITA POMEZIA – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 0-0

NETTUNO – VIS SEZZE 2-1

POL. FAVL CIMINI – CIVITAVECCHIA 2-1

QUARTO MUNICIPIO – ANZIO 3-4

W3 MACCARESE – CITTA’ DI CERVETERI 1-2