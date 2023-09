Ryder Cup, l'iconica corsa alla prima buca. Ecco le immagini

La Ryder Cup è iniziata. Il più grande evento di golf che vedrà sfidarsi il Team Europe e il Team Usa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ospiterà circa 50mila spettatori che all'alba di oggi, venerdì 29 settembre, hanno preso d'assalto il terreno di gioco.

Un amore forsennato per il green da parte degli appassionati che questa mattina alle ore 05:28, all'apertura dei cancelli, hanno partecipato alla Race To The First Tee. Questa consiste nella corsa verso la prima buca per trovare i posti migliori. Una scena iconica riportata sui social dalla pagina della Ryder Cup ma anche dall’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Ieri la cerimonia d'apertura, che ha seguito la "sfilata" a Piazza di Spagna, oggi la prima giornata del torneo è iniziata alle 07:35 con il programam che vedrà sul prato le prime partite foursome e fourball. Per seguire integralmente il grande appuntamento sarà possibile collegarsi ai canali Rai e Sky che offriranno massima copertura televisiva.