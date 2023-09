VIDEO | Dentro la Ryder Cup: la cerimonia d’apertura e il grande tifo da tutto il mondo

La Ryder Cup è ufficialmente partita, e con essa la grande macchina organizzativa messa in piedi per accogliere i migliaia di tifosi provenienti dal tutto il mondo. Nel giorno della cerimonia di inaugurazione, giovedì 28 settembre, e con l’avvio del cartellone che mette a confronto la squadra Usa contro quella europea,abbiamo trascorso una giornata insieme a questa particolare e colorata tifoseria.

Avvicinandosi all’area del Marco Simone Gorf Club si può vedere il dispositivo di sicurezza messo in campo, con la parte finale della via riservata solo all’evento (mentre per i residenti ci sono le deviazioni). Le navette che collegano la struttura sportiva ai parcheggi (fuori dal perimetro del Grande raccordo anulare) e alle stazioni ferroviarie e delle metropolitane fanno su e giù dalla Capitale, così come i taxi e le auto brandizzate degli addetti ai lavori. Per accedere all’area è necessario passare i controlli con i metal detector e attraversare il nuovo ponte pedonale allestito per l’occasione. Quello che poi ci si trova davanti è un vero e proprio villaggio: un enorme negozio con articoli ufficiali della Ryder Cup 2023, con una fila interminabile di avventori all’esterno, stand di allenamento, maxi schermi collegati ai campi, e l’area riservata al food e beverage. Nel mezzo, migliaia di persone, di tutte le età, arrivate da ogni angolo del globo.

Un colpo d’occhio, che conferma la portata di uno degli eventi sportivi più attesi della stagione: “La ricaduta sulla città di Roma è evidente - spiega Pierluigi Quattrini, sponsorship events manager di Birra Peroni, all’interno della grande lounge allestita per l’evento -. Noi ci sentiamo a casa, avendo anche uno stabilimento proprio a Roma e a pochi chilometri da qui, ed è importante per noi valorizzare un marchio italiano per un pubblico internazionale come questo”.

Biglietti sold out da tempo, alberghi pieni e una grande vetrina per la Città Eterna. "La Ryder Cup è la competizione più importante del golf nel mondo - dice un tifoso olandese -. L'Italia è meravigliosa, Roma è stupenda ed è bello essere qui".