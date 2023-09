Dossier I conti del golf

Quanto è costata e quanto rende a Roma la Ryder Cup 2023. Intanto gli affitti superano i 5mila di euro a notte

Un affare da 229 milioni di euro per 270mila spettatori attesi e incassi previsti per oltre 500 milioni. Roma ha beneficiato dell'allargamento di via Tiburtina ma a chi va l'indotto? E davvero può raggiungere il miliardo di euro quando a Parigi, nel 2018, ha generato 250 milioni?