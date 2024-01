All'Olimpico torna il Sei Nazioni

Sabato 3 febbraio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma tornerà l’appuntamento per il torneo di rugby del Sei Nazioni con l'incontro della Nazionale Italiana.

Gli azzurri del nuovo coach Gonzalo Quesada sfideranno nella Capitale, con l’impianto sportivo verso il sold-out, l’Inghilterra alle ore 15:15 (diretta TV8 e Sky Sport). L’Italia tornerà poi in campo il 9 marzo per la partita contro la Scozia, uno dei classici del torneo della palla ovale.

Il doppio appuntamento di Roma, non sarà soltanto momento di sport ma unirà anche il tema mobilità sostenibilità ambientale. Infatti Roma Servizi per la Mobilità scende in campo per spingere i tifosi a seguire a raggiungere l’impianto tramite il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing. Fra questi i ciclisti che vorranno raggiungere l’Olimpico troveranno i parcheggi presidiati di via Franchetti e di via Nigra, attrezzati con le rastrelliere acquistate da Roma Capitale e percorrere il percorso ciclabile del Lungotevere Cadorna.

Obiettivo dell’iniziativa, dallo slogan #RomaGiocaSostenibile è quello di far diventare Roma una città sempre più sostenibile attraverso l’incremento della mobilità attiva e del trasporto pubblico.