Mattia Faraoni contro K-Jee al The Arena

Sabato 23 marzo alle ore 20:00 in occasione della sesta edizione di The Arena il campione romano della kickboxing Mattia Faraoni sfiderà K-Jee, former champion del K1 giapponese.

L’appuntamento clou dell’intera stagione del fighting mette a confronto i migliori atleti delle discipline muay thai, Fight Code e K1. Faraoni sfiderà il suo avversario nipponico in un match a tre riprese per la categoria dei -95 kg (Fight Code) e l’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Sulla piattaforma digitali saranno trasmessi anche gli altri incontri degli atleti italiani fra cui Lorenzo di Vara che si giocherà l’occasione mondiale ISKA contro il campione europeo Dima Glevka (C70 kg Muay Thai), mentre Mirko Flumeri punterà alla cintura mondiale WKU contro Slavek Kucera (–60 kg K1 Rules). Nicolas Novati, del The King Fight Club, incrocerà i guantoni con Yacine Khriji, già campione europeo ISKA che tenta quindi il doppio titolo (–67 kg Kickboxing), e Alexandru Cazacinski si contenderà la cintura europea ISKA con Andy Gonzales (–57 kg K1 Rules).