Roma Appia Run boom di iscrizioni: 6.500 corridori al via della gara

La XXVesima edizione della Roma Appia Run, la grande manifestazione di corsa su strada in programma domenica 21 aprile, conta la bellezza di 6.500 iscritti. Numeri da record per la gara organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.

I runner potranno partecipare alla gara competitiva sulla distanza dei 13 km o a quella non competitiva di 5 e 13 km. A queste si aggiunge anche la gara dedicata ai più piccoli il Fulmine dell’Appia (in calendario sabato 20 aprile con prove dai 30 ai 100 metri, ndr), a cui parteciperanno più di mille bambini compresi fra i 2 e i 17 anni.

“Sono numeri che ci inorgogliscono” - commenta Roberto De Benedittis, ideatore e organizzatore della manifestazione a cui sono stati aggiunti 500 pettorali extra per il grande numero iscrizioni – “E ci regalano l’entusiasmo e l’energia per continuare su questa strada. Un’ulteriore testimonianza di quanto la nostra gara sia apprezzata ed amata in Italia e all’Estero”.

La corsa tanto amata è unica nel suo genere. Infatti il tracciato metterà alla prova i corridori su più tipi di terreno: asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.

La partenza della gara competitiva e non di 13 km sarà da via delle Terme di Caracalla, con passaggio sull’Appia Antica, via della Caffarella, la Cristoforo Colombo fino all’arrivo allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Il percorso della gara non competitiva permetterà agli appassionati una passeggiata nel cuore della storia di Roma sempre con partenza da Via delle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio delle Terme di Caracalla.