La Ryder Cup a Piazza di Spagna: tutto pronto per il grande torneo di golf

Giovedì 28 settembre alle ore 16:00 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio si aprirà ufficialmente la Ryder Cup 2023 con la cerimonia d’apertura. Un evento storico per Roma e per l’Italia visto che per la prima nella sua storia il trofeo si contenderà nel nostro Paese dal 29 settembre al 1° ottobre.

La Ryder Cup a Piazza di Spagna

L’attesissimo evento è stato anticipato ieri, mercoledì 27 settembre, dal grande show di presentazione a Piazza di Spagna col Team Eurpope e Team Usa che hanno sfilato per le vie del centro alla presenza dal Presidente del CONI Giovanni Malagò al Presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e al Direttore del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali, dai vertici di Ryder Cup Europe e a quelli della PGA of America e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

L'All Star Match

Sempre nella giornata di ieri si è svolto l’All Star Match dove campioni e personaggi dello sport e dello spettacolo da Djokovic a Sainz, passando da Bale a Fioravanti e Shevchenko, e si sono sfidati sul prato del Marco Simone che ha raccolto grande consenso. ’Il campo è in eccellenti condizioni e mi sono divertito tantissimo. Sarà un evento straordinario, imperdibile’’ ha commentato l’ex pallone d’oro del Milan, per il pilota Ferrari invece si tratta di: “Un campo spettacolare, uno dei migliori su cui abbia mai giocato".

Tornando invece alla manifestazione di inaugurazione, a condurla sarà la showgirl Melissa Satta che insieme ai capitani delle due squadre Luke Donald e Zach Johnson, presenterà le squadre e sveleranno gli accoppiamenti per la prima sessione di gioco, i foursomes di venerdì 29 settembre mattina che inizieranno alle ore 07:35. Saliranno sul palco anche due artisti britannici, il cantautore Tom Grennan, che si esibirà con due brani a inizio e fine Cerimonia, e Carly Paoli che canterà l’inno nazionale italiano.

In attesa dell’inizio delle “ostilità”, il Team Europe si gode il momentaneo vantaggio enlla Junior Ryder Cup, con la squadra europea guidata dallo scozzese Gallacher avanti 12 a 6.

Dove vedere la Ryder Cup 2023

La Ryder Cup 2023 vedrà coinvolti 39 broadcaster con le partite che saranno trasmesse in 201 paesi per un potenziale pubblico di 623 milioni di spettatori. In Italia la competizione sarà trasmessa sia da Sky che dalla Rai.

Sky trasmetterà oltre 50 ore di diretta dal campo del Marco Simone Golf & Country Club sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e Sky Sport. A partire dalle 15:30 di oggi in onda “Studio Golf” che precederà la cerimonia di apertura, live dalle 16:00 alle 17:00. Venerdì 29 settembre diretta del primo giorno di gara dalle 7:30 alle 18:30, proprio come accadrà sabato 30. A seguire, linea allo “Studio Ryder Cup” che aprirà poi la domenica quando, dalle 11:30 alle 18:00 le due compagini si contenderanno il trofeo nei 12 match di singolo prima della cerimonia conclusiva che anticiperà lo “Studio Ryder Cup”. L’altra novità è che da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, ogni sera alle 20:00 su Sky Sport 24 ci sarà “L’Originale – Speciale Ryder Cup”.

Trasmissione integrale da parte della Rai. A partire da giovedì 28 settembre la cerimonia di apertura andrà in diretta su Rai 2 dalle 16:00 alle 16:55. Venerdì 29, i ‘fourballs’ e ‘foursomes’ andranno live dalle 07:30 alle 18:00 sia su Rai Sport che su Rai Play con una sintesi su Rai 2 dalle 00:10 alle 2:00. Sabato 30 altra diretta dalle 07:30 alle 18:00 su Rai Play e dalle 11:15 alle 18:00 su Rai Sport con highlights dalle 23:50 alle 2:00 su Rai 2. I 12 singoli di domenica si vedranno dalle 11:30 alle 17:00 su Rai Play, dalle 11:35 alle 14:45 e dalle 15:15 alle 16:00 su Rai Sport, con diretta su Rai 2 dalle 16:00 alle 17:00 e una sintesi su Rai 2 dalle 00:30 alle 2:00.