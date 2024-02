Mezza maratona RomaOstia 2024: raggiunta quota 10mila iscritti

Domenica 3 marzo 2024 si terrà la 49esima edizione dell’Eurospin RomaOstia Half Marthon, la mezza maratona con partenza da Piazzale Pierluigi Nervi e arrivo sul mare, a cui parteciperanno più di 10mila iscritti.

I partecipanti (iscrizioni aperte fino ad esaurimento pettorali, sul sito della corsa donando 5 euro ad una delle Organizzazioni No Profit fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up) fra cui la Vicepresidente Vicaria del CONI Silvia Salis, correranno i 21,0975 chilometri di un percorso rimodernato. Infatti dalla partenza all’ombra del Palazzo dello Sport i runner attraverseranno le strade dell’EUR per giungere sulla Cristoforo Colombo prima di arrivare alla rotonda di Ostia.

“L’ho corsa e posso dire che è una bellissima gara, veloce e regolare, che richiama molti atleti di livello internazionale che vengono qui per fare il miglior tempo. Per gli amatori vuol dire partecipare ad un evento prestigioso che fa parte della storia di questo sport. Qui ognuno può mettersi in gioco e cercare di mettere a segno il proprio personal best. Un appuntamento che rappresenta un po’ l’antipasto della stagione delle maratone. Lo si può affrontare bene impostando il proprio ritmo e facendo attenzione a non sottovalutare lo strappo finale. La regolarità del tracciato consente anche di pianificare bene, e con anticipo, la strategia di integrazione, tassello fondamentale per affrontare e vivere al meglio la gara, prima, durante e dopo” commenta Daniel Fontana, atleta punto di riferimento nel mondo del triathlon ed Enervit Ambassador. Per prepararsi al meglio è in programma sabato 24 febbraio presso la Casa del Cinema di Villa Borghese l’ultimo allenamento gratuito. Sarà Presente lo staff del Policlinico Gemelli coordinato dal professor Francesco Landi, presso il cui stand sarà possibile effettuare screening e check-up gratuiti.

La RomaOstia infatti non sarà solo sport ma anche benessere. Infatti presso il Villaggio Casa RomaOstia (piazzale Pier Luigi Nervi) nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo sarà previsto un talk sullo sport di base come veicolo di benessere e di prevenzione con interventi a cura delle associazioni Komen, Gemelli Onlus e Never Give Up, oltre a specialisti e medici, come nutrizionisti e fisioterapistie poi saranno presentati gli atleti élite e i pacemaker. Non mancherà nemmeno Adidas con “The Running Lab” l’iniziativa che permette agli appassionati di incontrare consulenti del brand tedesco, imparare ad ottimizzare l’allenamento tramite coach esperti, sottoporsi a foot scan in grado di rilevare la morfologia del piede, beneficiare di analisi specializzate sulla misurazione del collo del piede e sulla valutazione dell’appoggio statico, partecipare ai workshop e provare le scarpe consigliate.

La gara è organizzata dal GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. La RomaOstia vanta la prestigiosa Label World Athletics, riconoscimento attribuito agli eventi che rispettano standard organizzativi e performance agonistiche di altissimo livello.