Rifiuti, nel mirino la raccolta dei privati per bar e ristoranti. Il Comune apre indagine

Il Comune avvia un'indagine interna per verificare il lavoro svolto sulla raccolta porta a porta di bar e ristoranti, quella affidata da Ama a quattro ditte esterne in sub appalto. Le grosse difficoltà che Roma sta attraversando sul fronte della raccolta rifiuti potrebbero dipendere, specie nel Centro storico, anche dal servizio dedicato alle utenze non domestiche (più di 10mila), tra i maggiori responsabili nei quartieri turistici e di movida notturna dei tanti sacchetti di immondizia accumulati sui marciapiedi.

A promettere il pugno di ferro è lo stesso sindaco Gualtieri. Sarà necessario che vengano effettuati doppi passaggi degli operatori presso gli esercenti e in caso di negligenze scatteranno multe salate. Ieri durante una prima riunione della cabina di regia guidata dal capo di gabinetto Albino Ruberti, presenti i vertici Ama, il direttore generale Andrea Bossola e il vice Emiliano Limiti, sono stati affrontati i punti più delicati da risolvere per ripulire la città al più presto e garantire stabilità nella raccolta. Un confronto che proseguirà questa mattina.

Gli sbocchi negli impianti

In via di risoluzione, ma ancora da definire nei dettagli, la questione degli sbocchi dell'indifferenziato che a partire da domani, mercoledì 8 giugno, e per i successivi 10 giorni, non potrà essere lavorato nel tmb di Aprilia di Rida Ambiente, fermo per manutenzione. Parliamo di circa mille tonnellate di rifiuti da ricollocare. Metà saranno destinati alla Saf di Frosinone, l'altra metà con ogni probabilità verrà accolta dall'emiliana Hera.

Il nodo assunzioni

Poi c'è il capitolo assunzioni. Urge un riassetto dell'organico a disposizione dell'azienda. Entro questo mese entreranno operativi in strada 150 netturbini netturbini che hanno superato gli ultimi concorsi banditi da Ama. A questi potrebbero aggiungersene altri 500 da reclutare tramite i centri per l'impiego regionale, a tempo però determinato. Opzione che non piace ai sindacati, pronti a essere ricevuti oggi in una nuova riunione della cabina di regia in programma sul tema rifiuti.