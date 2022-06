Il centro di Roma invaso dai rifiuti. Netturbini spostati dalla periferia 

"Ama sta mettendo in campo il massimo sforzo per assicurare tutte le attività di igiene urbana nei vari quadranti cittadini" precisa l'azienda addetta alla raccolta rifiuti. Il quadro però in questo inizio settimana rimane delicato, specialmente nelle zone del centro storico, complice l'ondata di turisti tornati a Roma dopo la pandemia. L'immondizia fa da sfondo alle principali zone turistiche della Capitale.

Trastevere, Monti, Colosseo, San Pietro. I sacchetti di rifiuti sono ovunque, dai piccoli cestini davanti alla stazione Termini stracolmi di bottiglie di plastica ai secchioni coperti di immondizia a due passi dai Musei Vaticani. "Lavoro come guida turistica e francamente questo che ho visto oggi mi ha schifato" scrive Claudia su una delle pagine Facebook che accoglie gli sfoghi dei romani quando la città si riempie di rifiuti, alludendo alle fioriere scambiate per cestini e riempite di immondizia. "I musei venerdì e sabato erano aperti di sera. Mentre aspettavo i miei clienti ho pensato a lungo se stavo sognando oppure fosse vero".

Ama ha tentato di sopperire ai disagi spostando a rotazione 200 netturbini dalla periferia al centro storico. Proprio oggi dovrebbero arrivare la prima squadra di 30 operatori nella zona di Trastevere. Mossa che non solo ha sollevato polemica dalle zone periferiche, ma non fa altro che mostrare ancora una volta quanto è corta la coperta delle risorse.

In Ama mancano uomini e mezzi. E questa è una delle ragioni che sta determinato le difficoltà nella raccolta. Nel mese di maggio la produzione di rifiuti è aumentata rispetto agli anni scorsi, e il guasto all'impianto tmb di Rocca Cencia ha peggiorato il quadro. La scorsa settimana l'incontro del sindaco con i vertici aziendali per capire il da farsi. Allo studio l'ipotesi di attingere dai centri per l'impiego regionali, per rinforzare il servizio con 500 nuovi assunti a tempo determinato. Una procedura che consentirebbe di velocizzare i tempi rispetto all'assunzione vera e propria dei partecipanti all'ultimo concorso pubblico, ma che vede contrari i sindacati, pronti martedì 7 giugno a incontrare l'assessora Sabrina Alfonsi.

Altra questione da chiarire è il funzionamento della raccolta relativa alle utenze non domestiche, un subappalto di Ama a quattro ditte esterne. Il caos nel centro storico potrebbe essere legato non solo a una sovrapproduzione di rifiuti rispetto agli anni scorsi, ma anche a qualche possibile mancanza nei passaggi di raccolta presso bar e ristoranti. Sul punto il Campidoglio vuole vederci chiaro.