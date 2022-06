Gli operatori Ama non bastano. Ipotesi nuovi assunti "a tempo" dai centri per l'impiego 

La coperta è corta e i lavoratori a disposizione non bastano. A ogni crisi della raccolta rifiuti, in Ama, il tema emerge come urgente. Non fa eccezione il caos immondizia di questi giorni. Dal centro alla periferia i secchioni traboccano di rifiuti e i netturbini in organico non ce la fanno. Per sopperire alle prime difficoltà emerse nel centro storico, specie nei quartieri e rioni presi d'assalto dai turisti, l'azienda, con un ordine di servizio interno, ha spostato circa 200 spazzini dalla periferia. Il risultato? Che se inizialmente è servito a migliorare in centro, la crisi ha coinvolto tempo poco anche la periferia, ora in sofferenza. Una coperta corta, appunto.

Lavoratori dai centri per l'impiego

A quanto risulta a RomaToday da fonti interne ad Ama, si starebbe studiando l'ipotesi di pescare circa 500 nuovi assunti tramite i centri per l'impiego regionali. Lavoratori da assumere a tempo determinato in attesa delle assunzioni dai concorsi. Una strada che permetterebbe di rinforzare l'organico in tempi rapidi perché i lavoratori così scelti sarebbe disponibili da subito. Un'idea che i sindacati già osteggiano - "favorisce il precariato" - ma che potrebbe realmente prendere piede. Se ne sta vagliando la fattibilità tecnica. A proposito di sindacati l'invito rivolto al sindaco è quello di tener fede agli impegni presi in campagna elettorale, assumendo nuovi lavoratori per le vie ordinarie. Martedì 13 giugno è in calendario un incontro dei rappresentanti della Cgil con l'assessora Alfonsi.

Il vertice con Gualtieri

Intanto nella giornata di ieri si è tenuto un vertice tra Gualtieri e i vertici Ama per capire come fronteggiare la crisi in corso e le prossime mosse da mettere in campo. Si cercherà di accelerare con le gare per l'acquisto dei nuovi mezzi e per il reclutamento appunto di nuove risorse umane, magari sfruttando i poteri commissariali dati dal governo al primo cittadino per velocizzare le procedure legate alla realizzazione degli impianti.

Durante la riunione sono stati anche affrontati alcuni aspetti legati alla comunicazione tra Ama e Campidoglio. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, il parziale guasto all'impianto tmb di Rocca Cencia, tra le cause (non l'unica) della crisi rifiuti di questi giorni, non sarebbe stato comunicato al sindaco Gualtieri. E all'interno della stessa Ama non sarebbe arrivato neanche a chi si occupa di curare la comunicazione dell'azienda. Un cortocircuito che al sindaco dem non è piaciuto affatto.