Porta Portese aspetta il restyling del mercato. Ecco i dati del censimento dei banchi

Circa mille operatori, dei quali 700 regolarmente autorizzati e circa 300 storici e censiti ma mai forniti di permesso, quindi irregolari. Sono i dati emersi dall'ultimo censimento effettuato dalla polizia locale sui banchi del mercato di Porta Portese. Numeri simili a quelli riscontrati nei conteggi precedenti, salvo che per una leggera diminuzione del numero degli irregolari, fino a qualche anno fa intorno a 400/450. Un dato importante che si inserisce all'interno di uno studio sull'area portato avanti a braccetto da XII municipio e Campidoglio. Obiettivo, il restyling del più famoso mercato della Capitale.

"Siamo in una fase dedicata all'analisi" spiega a RomaToday l'assessora del XII municipio Alessia Salmoni, tra i membri che partecipano costantemente alla commissione mercati e Porta Portese aperta appositamente a livello municipale. "I nuovi dati forniti dall'ultimo censimento della polizia locale, ci consentiranno di progettare in modo consapevole il nuovo mercato, sia rispetto alla regolarità degli operatori sia al loro numero che agli aspetti urbanistici dell'area".

Tra le priorità, il rispetto delle vie di fuga e l'accesso ai mezzi di soccorso, l'individuazione di un'area parcheggio per i furgoni, oltre a dover fissare delle dimensioni standard per i banchi. Su questo, nell'apposita commissione municipale, vengono ascoltate regolarmente anche le rappresentanze degli operatori del mercato. "Credo che il mercato vada non solo riqualificato ma anche rilanciato - prosegue ancora Salmoni - non attira più tanti consumatori come in passato". E ancora, sul vecchio progetto della scorsa amministrazione a Cinque Stelle, l'assessora ricorda che "non è mai stato approvato, aveva grosse criticità che stiamo risolvendo".

Azioni di recupero del territorio

Intanto, nell'attesa di definire il futuro progetto - che potrebbe passare anche da un bando per la rassegnazione delle licenze agli irregolari - il municipio dà conto di una serie di operazioni volte a restituire decoro urbano all'area del mercato e strade limitrofe. "In queste ultime settimane ci siamo soffermati sulla riqualificazione di giardino Gattinoni e piazza Ettore Rolli" fa sapere il presidente Elio Tomassetti. "Sono state segnalate situazioni di ordine pubblico e bivacchi di senza fissa dimora che abbiamo affrontato con i modi che riteniamo più opportuni, ovvero coinvolgendo tutti gli enti competenti e avendo come primo obiettivo il rispetto e la cura della persona". Nelle prossime settimane poi, "anche grazie alla approvazione del Regolamento dei Beni Comuni, procederemo a restituire ai cittadini l'immobile di Panfilo Castaldi e proseguiremo nell'iter di ripresa in possesso dell'immobile di via Bettoni (iter purtroppo abbandonato negli ultimi anni, cosa che ha causato ritardi inaccettabili)".