Porta Portese, così il municipio strappa il quartiere al degrado

Nelle ultime settimane il XII municipio ha dedicato parte delle sue attenzioni al quadrante di Porta Portese. In particolare al giardino Fernanda Gattinoni e a largo Ettore Rolli, di fronte a Ponte Testaccio. Gli interventi di recupero e pulizia delle aree sono scaturiti dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti rispetto a bivacchi, problemi di ordine pubblico, sporcizia e degrado.

Interventi che hanno coinvolto principalmente l'Ama e la polizia locale di Roma Capitale, essendo le situazioni di disagio reiterate nel tempo. Innanzitutto, l'ente locale ha aperto un dialogo con i senza dimora: "Abbiamo coinvolto tutti gli enti competenti - fa sapere il presidente Elio Tomassetti - e abbiamo avuto come primo obiettivo il rispetto e la cura della persona. I servizi sociali e le associazioni del terzo settore hanno aperto un dialogo, affiancando i senza dimora e facendo sentire la vicinanza delle istituzioni".

In seconda battuta è stato aperto un confronto con la cittadinanza. Da qui, grazie al bando dell'estate romana, il XII ha potuto organizzare a inizio agosto tre giorni di spettacoli dal vivo nel quadrante. L'11 agosto, come racconta il minisindaco Pd "si è proceduto alla pulizia straordinaria dell'area".

Ora, però, c'è da salire di livello. Tomassetti, infatti, vorrebbe riaprire due edifici attualmente inutilizzati: l'immobile di via Panfilo Castaldi "che procederemo a restituire ai cittadini anche grazie all'approvazione del regolamento dei beni comuni" e si proseguirà nell'iter per la "ripresa in possesso di via Bettoni", un iter "interrotto negli ultimi anni, cosa che ha causato ritardi inaccettabili". E all'orizzonte c'è, ovviamente, il restyling del mercato domenicale di Porta Portese "che finalmente deve avere un importante programma di riqualifcazione - conclude Tomassetti - , e le aree demaniali che devono essere aperte ai cittadini".