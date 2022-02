Per il mercato di Porta Portese è tempo di restyling. Allo studio un bando per gli irregolari e un brand nazionale

Con i sacchetti per la differenziata consegnati da Ama al mattino, gli operatori dei banchi di Porta Portese potranno raccogliere in maniera più ordinata l'immondizia a fine giornata, e i netturbini pulire le strade più rapidamente, riaprendole in anticipo ai residenti. È in sintesi il nuovo modello di raccolta rifiuti appena inaugurato nel più grande mercato della Capitale. Ieri, domenica 13 febbraio, il primo test superato con successo.

"Siamo riusciti a ripristinare la viabilità ordinaria un'ora prima del solito. Si tratta di un primissimo passo per arrivare al nostro obiettivo finale, rilanciare Porta Portese restituendo al contempo la vivibilità delle vie e delle piazze ai cittadini residenti" spiega a RomaToday la vicepresidente del XII municipio, assessora a Commercio e Rifiuti, Alessia Salmoni. "Stiamo lavorando a una riqualificazione che faccia coesistere il mercato con la realtà circostante in modo armonico. Non deve essere un problema ma una risorsa, sia per il territorio che per l'intera città". Già, il nuovo modello di pulizia è solo un piccolo tassello di un'operazione che dovrà essere ben più ampia. Da anni il mercato attende un restyling profondo. Dal numero e dimensione dei banchi, alla loro collocazione su strada, alla qualità della merce venduta, ai presidi di sicurezza e igienici presenti, i fronti di intervento saranno diversi.

Stralciato il piano dei grillini

Con certezza il municipio metterà mano alle licenze. Al momento gli autorizzati a esercitare sono circa 700, altri 400 hanno permessi scaduti e mai rinnovati. "Il mercato va ricomposto, ovviamente dando priorità a chi ha il titolo - spiega Salmoni - chi non lo ha dovrà partecipare a un bando di gara per la riassegnazione degli spazi". Dopodiché si dovranno fissare dimensioni standard alle bancarelle. Al momento regna il caos e in alcuni tratti mancano i corridoi d'emergenza. "Abbiamo avviato un dialogo aperto con gli operatori" sottolinea ancora l'assessora.

Verso un brand nazionale

Insomma, i dettagli sono tutti o quasi da definire ma il confronto con gli operatori, è la promessa, non mancherà. Fatti salvi alcuni punti fermi: il piano di riqualificazione redatto (ma mai avviato) dalla precedente consiliatura grillina verrà stralciato, recuperando piuttosto i migliori spunti che aveva fornito quello firmato dall'ex presidente pd del municipio Cristina Maltese (anche questo rimasto sulla carta), vedi l'incremento di bagni pubblici e il ripristino del presidio di primo soccorso con la presenza fissa di un'ambulanza. "Dovremo anche individuare un'area precisa dove gli operatori possano parcheggiare i furgoni - spiega Salmoni - e in generale parallelamente procedere con interventi di decoro urbano in tutta l'area circostante".

Sul piano strettamente legato all'immagine del mercato, e quindi al suo potenziale turistico, si ragiona sulla creazione di un brand nazionale, un po' su modello degli ambulanti di Forte dei Marmi. "Anche di questo parleremo con i titolari dei banchi, quel che conta è riqualificare l'area garantendo un nuovo impulso commerciale - conclude l'assessora - il mercato a oggi non incontra i flussi di consumatori che potrebbe potenzialmente intercettare".