Mancano i soldi per il trasporto pubblico, Patanè si affida alla "Pecora Rossa"

Insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva incontrato i vertici della European Investment Bank per capire come trovare ed ottenere ulteriori fondi per il trasporto pubblico. Difficile pensare che una delle proposte sia stata quella di raccogliere soldi con un salvadanaio a forma di pecora. Da qualche tempo, l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha posizionato sulla sua scrivania in Campidoglio questo particolare oggetto. Vicino al buco per inserire le monete è stato attaccato un foglio con su scritto: “offerte per Fondo nazionale trasporti”. Un’iniziativa che, finora, non ha avuto un grande successo: l’ultima donazione, di ben 20 centesimi, è stata fatta dal presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi.

La Pecora Rossa

Il salvadanaio ha anche un nome, “Pecora Rossa”. Un appellativo che si ispira al “compagno Folagra”, un personaggio dei film di Fantozzi, conosciuto come “la pecora rossa della ditta” essendo un giovane intellettuale di estrema sinistra che tutti “Fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni”, diceva la voce narrante nel film di Paolo Villaggio. Pecora Rossa ha fatto il suo esordio negli uffici di Patanè lo scorso 21 marzo: un modo soft per contestare, ancora una volta, il Governo Meloni.

La scelta della pecora, poi, non è casuale. Rispondendo su Facebook ad un utente che aveva scambiato il salvadanaio per un maialino, Patanè ha spiegato: “non è un maialino, è una pecora. Perché nell'antica Roma la pecunia, il denaro, prendeva il nome dalla pecora, cioè da una economia legata alla pastorizia”.

Aumento della quota del Fondo nazionale trasporti

Lo scorso 14 febbraio, era stata bocciata, in commissione trasporti alla Camera, una risoluzione presentata dal deputato del Pd, Andrea Casu, insieme al collega Roberto Morassut con la quale chiedevano, in sintesi, milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale romano. Per la precisione si chiedeva, rispetto al passato, un aumento di 350 milioni di euro.

I numeri del trasporto

Il Lazio e la Lombardia, intanto, sono le uniche due regioni in Italia che intervengono col loro bilancio per più del 50% sul settore trasporti, oltre a quanto le viene assegnato a livello nazionale come fondi per il Tpl. Il fondo nazionale trasporti, ripartito ogni anno, ammonta a circa 5 miliardi di euro. Il Lazio, nell’ultimo anno, ha ricevuto l’11,6% del totale, circa 579 milioni.

La Regione Lazio, a sua volta, integra i fondi con circa 412 mln di euro con risorse proprie, di cui 240 milioni vengono assegnati al Comune di Roma (non vincolati al fondo nazionale trasporti). L’affidamento complessivo del trasporto pubblico locale a Roma vale circa 720 milioni di euro all’anno: 470 mln stanziati da Roma Capitale e 240 milioni stanziati dalla Regione Lazio.

Aumenta il biglietto

Senza, quindi, un intervento che aumenti le risorse, c’è il rischio concreto che aumentino i biglietti dell’Atac, quelli per i viaggi singoli (senza toccare gli abbonamenti). Infatti, per il nuovo contratto di servizio con l’azienda di trasporti, servono all’incirca 100 milioni in più rispetto al passato. Un aumento dovuto ai rincari dei costi per l’energia, i materiali e i carburanti. Un ulteriore balzello per i pendolari che Roma vorrebbe evitare di adottare. C'è poi di mezzo, ovviamente, anche il Giubileo 2025, durante il quale Roma verrà invasa da turisti che si aspettano, ovviamente, un trasporto pubblico all'altezza della Città Eterna.