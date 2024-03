Gualtieri e Patanè a caccia di fondi per le metro di Roma

I soldi della Bei e i fondi dei privati per prolungare e migliorare le metro di Roma. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, hanno incontrato i vertici della European Investment Bank (Bei). L’obiettivo era illustrare i piani futuri della mobilità romana e, soprattutto, andare a caccia di liquidità per renderli reali. Servono infatti circa 15 miliardi di euro per finanziare le nuove tratte delle metropolitane previste nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). L'incontro è servito per ottenere una consulenza su come reperire questi fondi: direttamente dalla banca, tramite altre forme di finanziamento oppure rivolgendosi ai privati.

I progetti del Pums

Proprio di recente è stata avviata la gara per la progettazione del prolungamento della metro A da Battistini fino a Torrevecchia, passando per la nuova stazione di Bembo. Un’opera che, secondo il progetto preliminare del 2012 (che comprende anche la realizzazione degli scali, due chilometri di ferrovie, nuovi parcheggi, la predisposizione per l’ulteriore prolungamento fino a Montespaccato e interventi viari) costerebbe più di 360 milioni di euro.

I quaderni del Pums puntano in alto. Non c’è solo il prolungamento della linea A, da un lato fino a Monte Mario e dall’altra fino a Montespaccato dando vita, così, alla linea A2. C’è il prolungamento della linea B oltre Rebibbia verso San Basilio, Torraccia e Casal Monastero con la realizzazione di un grande nodo di scambio per l’attestamento delle linee extraurbane del comparto nordest della Città metropolitana e della Sabina.

C’è poi il prolungamento del ramo B1 verso il Gra attraverso Tufello, Serpentare, Fidene e Colle Salario. La linea C prevede la prosecuzione oltre il nodo Colosseo verso l’Ansa barocca e poi c’è la nuova linea D, nel tracciato fondamentale Ojetti-Eur Agricoltura. Un percorso che dovrà essere riprogettato ma che il Campidoglio non vuole mollare. In tutto, quindi, Roma punta ad avere 38,6 chilometri di nuove infrastrutture metropolitane e 33 fermate.

I costi

Patanè, a margine dell’incontro con la presidente della Bei, Nadia Calviño, è stato chiaro: per realizzare i Pums servono circa 15 miliardi. “All'interno di questo quadro complessivo – ha scritto Patanè in un post - abbiamo individuato le linee che sono più avanti nella progettazione e nell'iter autorizzativo”. Oltre al prolungamento della linea A e a quello della linea B, c’è quello della Linea C oltre Farnesina fino a Grottarossa e la realizzazione della nuova Linea D partendo da Via Ugo Ojetti.

“Come primo step – ha aggiunto l’assessore - sarebbe di grande supporto per l’amministrazione avere da Bei una consulenza sugli strumenti ottimali per garantire un mix economico-finanziario sostenibile, fatto di investimenti pubblici a fondo perduto, fondi privati, finanziamento a mutuo, che consenta la realizzazione di opere così strategiche per la città”. Senza nuovi fondi e nuove forme di finanziamento, insomma, sarà difficile andare avanti, specialmente alla luce delle scarse risorse stanziate per Roma in termini di trasporto. Del resto, non è ancora tramontato il rischio di un aumento della bigliettazione dei mezzi Atac dopo lo stop, da parte del Governo, di nuovi fondi per la Città Eterna .

Serve una legge

Sulla stessa linea di Patanè anche il sindaco, Roberto Gualtieri. In occasione dell’ultima assemblea capitolina di giovedì 7 marzo ha sottolineato la necessità di “una legge per le metropolitane di Roma. Non chiediamo i soldi per il 2025 o il 2026. Quelli ce li abbiamo. Ma se vogliamo fare realizzare la linea D e tutti i prolungamenti dobbiamo avere strumenti finanziari adeguati, anche con l'aiuto della Bei. Solo così possiamo superare lo storico gap di Roma" ha detto, come riporta la Dire, il primo cittadino.

Project financing

Roma, del resto, sta puntando già da tempo su forme alternative di finanziamento come il project financing, ovvero sul partenariato pubblico – privato. Ne è un esempio recente il parking Cornelia, i cui lavori sono stati completamente a carico della Si.Ge.A Costruzoni alla quale andranno, per i prossimi 33 anni e 10 mesi, i proventi della sosta a pagamento. Un’operazione, nell’ottica del Campidoglio, win to win anche per i cittadini, non solo per le casse romane.

La mobilità elettrica è la grande sfida di Roma per i prossimi anni. Enel X Energia, oltre alle stazioni di ricarica dei bus elettrici sul territorio, potrebbe essere coinvolta per la realizzazione della rimessa di piazza Ragusa. Anche il Centro Carni sulla Togliatti, destinato a diventare deposito dei tram, potrebbe vedere l’intervento dei privati e, in particolare, sempre di Enel X, per la realizzazione dei due impianti fotovoltaici rispettivamente da 1200 kW, posto sulla copertura metallica, e quello da 200 kW, posizionato invece sulla copertura dell’officina e da quota parte degli attrezzaggi dell’officina.

È stato già aggiudicato, tanto che chiuderanno a breve le prime stazioni, il maxi progetto da 235 milioni di euro per il restyling di tutti gli scali della metro A. Progettazione e lavori saranno a carico di Igp Decaux che potrà però sfruttare gli spazi pubblicitari all’interno delle stazioni per i prossimi 10 anni. Anche sulla metro D c’erano pochi dubbi già da tempo: senza l’intervento dei privati sarà praticamente impossibile realizzarla.