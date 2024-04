"Il biglietto di metro e bus aumenterà, ma l'ultima parola spetta alla Regione"

"I biglietti aumenteranno ma la decisione finale spetta alla Regione Lazio”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza di presentazione del Giubileo 2025 presso la sala stampa estera. Tra le tante domande arrivate al primo cittadino è stato chiesto anche del futuro aumento dei ticket per quanto riguarda tram, bus e metro. Il primo cittadino ha, in pratica, confermato gli aumenti a partire dal 1° luglio sottolineando, però, come l’ultima parola spetti al governatore regionale, Francesco Rocca.

Aumento dei biglietti

50 centesimi in più per la corsa singola, con il Bit che tocca quota 2 euro. Il giornaliero da 7 a 9,30 euro così come il Birg, da 10,13 a 13,50 euro: gli aumenti saranno diffusi ma non toccheranno gli abbonamenti, ovvero i titoli di viaggio utilizzati dai pendolari. I rincari, pubblicati nel Piano economico finanziario di Cotral per il 2024, riguarderanno soprattutto gli “utenti” occasionali e i turisti, visti gli aumenti anche degli abbonamenti di 48 e 72 ore e i settimanali. Secondo i dati di vendita degli anni passati, solo con l’aumento del Bit, tenendo conto dei numeri registrati nel 2022, il Consorzio Metrebus incasserebbe circa 32 milioni di euro.

Rimodulazione necessaria

Pur sottolineando, come detto, che l’ultima parola spetterà alla Regione Lazio che stabilisce le tariffe, Gualtieri non ha potuto non evidenziare come questa modulazione “sia necessaria” ma che verrà affiancata “da una riduzione degli abbonamenti”: l’annuale, infatti, costerà 10 euro in meno ma sarebbero allo studio ulteriori agevolazioni. “È un costo fisso da tanti anni – ha continuato Gualtieri parlando del biglietto a corsa singola – è una valutazione che avviene da parte della Regione”.

Trasporto pubblico

Così come fatto anche di recente dall’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, Gualtieri ha puntato il dito contro il Governo. “L’aumento del biglietto riguarda, più in generale, le risorse stanziate dal Governo per il trasporto pubblico. Ad oggi – ha detto Gualtierio – questa rimodulazione è necessaria. Da tempo chiediamo più risorse nazionali per il trasporto pubblico locale. La Regione stabilisce le tariffe e lo fa secondo le risorse che possiede”.

Attenzione ai pellegrini

Oltre a promettere una “massima attenzione” nel prevedere “riduzioni sugli abbonamenti” si è parlato anche dell’arrivo dei tantissimi pellegrini della Capitale. Sarebbe allo studio “un regime tariffario per i pellegrini” prevedendo delle scontistiche. Certo, difficile capire chi faccia il turista e chi il pellegrino. Più pragmaticamente si stanno valutando scontistiche per le famiglie che arriveranno a Roma per l’apertura della Porta Santa.