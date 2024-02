Roma non avrà dal Governo ulteriori soldi per i trasporti. E ora si rischia l'aumento del costo dei biglietti

Niente soldi in più nonostante la crisi economica e il rischio di aumenti a carico degli utenti. Roma Capitale rimane a bocca asciutta dopo la bocciatura, in commissione trasporti alla Camera, di una risoluzione presentata dal deputato del Pd, Andrea Casu, insieme al collega Roberto Morassut con la quale chiedevano, in sintesi milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale romano. Una vera e propria valanga di soldi utili, però, a far fronte ad un sistema che, da solo, non regge più. Ora il problema rischia di gravare sulle spalle dei pendolari che potrebbero andare incontro ad un aumento dei costi dei biglietti.

I numeri

Bisogna partire dai numeri, quanto si stanzia e quanto costa il trasporto pubblico romano. Il Lazio e la Lombardia, intanto, sono le uniche due regioni in Italia che intervengono col loro bilancio per più del 50% sul settore trasporti, oltre a quanto le viene assegnato a livello nazionale come fondi per il Tpl. Il fondo nazionale trasporti, ripartito ogni anno, ammonta a circa 5 miliardi di euro. Il Lazio, nell’ultimo anno, ha ricevuto l’11,6% del totale, circa 579 milioni.

La Regione Lazio, a sua volta, integra i fondi con circa 412 mln di euro con risorse proprie, di cui 240 mln vengono assegnati al Comune di Roma (non vincolati al fondo nazionale trasporti). L’affidamento complessivo del trasporto pubblico locale a Roma vale circa 720 milioni di euro all’anno: 470 mln stanziati da Roma Capitale e 240 mmilioniln stanziati dalla Regione Lazio.

Come vengono utilizzati i fondi

I 720 milioni finanziano i servizi di trasporto pubblico affidati sia in regime di “net cost” (576 mln ad ATAC) che in regime di “gross cost” (circa 136 mln a Roma TPL, che però non gestirà più i bus periferici). In previsione del nuovo contratto di servizio ATAC per il periodo 2024-2027, si prevede un impegno aggiuntivo per Roma Capitale di circa 30 mln di Euro per l’annualità 2024. Come introiti da titoli di viaggio, rispetto al 2019 Atac registra un negativo del 15%. Nel 2019 gli incassi complessivi da titoli di viaggio erano 300 milioni di euro. Oggi siamo sotto del 15%, a circa 255 milioni.

Più fondi

Quindi, nella risoluzione presentata dal Pd, in relazione ai volumi produttivi in termini di chilometri percorsi, i deputati dem chiedevano di destinare a Roma Capitale “una quota di risorse del fondo Tpl di circa 350 milioni annui. Il trasferimento atteso salirebbe a circa 800 milioni ove si volessero parametrare le quote di destinazione del fondo ai volumi dei passeggeri trasportati”.

Sulla falsa riga della risoluzione del Pd anche quella del Movimento 5 Stelle, a prima firma Silvestri. I grillini hanno chiesto, da parte del Governo, un maggiore sostegno al “diritto alla mobilità dei cittadini attraverso un aumento del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevedendo nel caso della Capitale l'assegnazione diretta, che consenta di attribuire una cifra aggiuntiva al riparto già stabilito”. Nella risoluzione, tra l’altro, c’era anche la proposta di “considerare la costruzione di vertiporti per la decarbonizzazione del trasporto locale e la promozione delle attività sperimentali in questo settore” nel quale Roma ha già compiuto notevoli passi in avanti e che dovrebbe avere il suo primo vertiporto a parco Piccolomini. Entrambe le risoluzioni, sia quella del Pd che quella dei 5 Stelle, sono state bocciate nei punti relativi alle richieste di maggiori dotazioni finanziarie.

Aumenta il biglietto?

Questa bocciatura peserà, e di molto, su Roma. Per il nuovo contratto di servizio con Atac, quello che permette la realizzazione stessa del servizio, servono all’incirca 100 milioni in più rispetto al passato. Un aumento dovuto ai rincari dei costi per l’energia, i materiali e i carburanti. “Per noi è un duro colpo, soprattutto perché vorremmo aumentare i chilometri di servizio percorsi a Roma da Atac e dagli altri operatori – dice, a RomaToday, l’assessore alla mobilitò di Roma Capitale, Eugenio Patanè – senza uno stanziamento ulteriore saremo costretti a pensare a rimodulazioni tariffarie. Una manovra che sicuramente non andrebbe ad incidere sul costo degli abbonamenti che anzi sarebbero diminuiti ma su quello dei biglietti singoli per chi lo utilizza occasionalmente. Un provvedimento che speriamo di non dover prendere anche perché non risolverebbe completamente il problema”.

I cittadini non devono pagare

“I cittadini romani non devono pagare di più per la negligenza del governo nazionale – dicono, in una nota, il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e il presidente della commissione capitolina mobilità, Giovanni Zannola - si seguano altre formule, che non prevedano l'aumento del biglietto per i romani, anche alla luce delle valutazioni e simulazioni sugli straordinari flussi turistici che hanno premiato Roma in questi ultimi mesi. Molte città, italiane ed europee, differenziano da tempo i prezzi del trasporto pubblico tra residenti, turisti e non residenti pendolari. Sarebbe una misura di buon senso, in linea con la promozione del trasporto pubblico che abbiamo previsto nel contratto di servizio di Atac”.

I due hanno quindi promesso che presenteranno una mozione per diversficare il ticket in tre fasce: per turisti, per non residenti, lasciando inalterati quelli per i residenti. Una soluzione che, dall'altra parte, farà storcere il naso a tutti quei pendolari che da tutto il Lazio arrivano a Roma, ogni giorno, per lavorare o studiare.