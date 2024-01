Roma chiede più fondi al Governo per il trasporto pubblico

Più fondi per il trasporto pubblico di Roma specialmente in vista del Giubileo 2025 e non solo. L’Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal Pd che chiede di intervenire sul Governo per adeguare e aumentare la quota del “Fondo Nazionale Trasporti” attribuita a Roma e al Lazio. Parliamo di soldi destinati al trasporto pubblico e che sono suddivisi per regioni secondo delle quote ben precise. Peccato che Roma non sia una città come le altre e, da sola, debba gestire flussi enormi di pendolari e turisti.

Fondi insufficienti

I fondi messi a disposizione sono insufficienti e, soprattutto, sono gli stessi da anni: con l’arrivo del Giubileo occorre rimodulare gli stanziamenti. ''Oggi il Lazio è la regione più svantaggiata – scrive il gruppo consigliare del Pd in una nota - perché riceve dal fondo solo il 42% del suo fabbisogno e da sola Roma sostiene costi per 430 milioni di euro per il servizio dei trasporti pubblici, il 64% del totale del fabbisogno totale, molto di più rispetto ad altre Regioni e altre grandi città”.

Come sono divisi i fondi

Il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, istituito dalla legge di stabilità 2013 con una consistente dotazione finanziaria annuale, è stato riformato dal decreto-legge n. 50 del 2017. Ecco come sono suddivisi i fondi, pari a 5 miliardi di euro complessivi, per regione: Abruzzo: 2,69%, Basilicata: 1,55%, Calabria: 4,28%, Campania: 11,07%, Emilia-Romagna: 7,38%, Lazio: 11,67%, Liguria: 4,08%, Lombardia: 17,36%, Marche: 2,17%, Molise: 0,71%, Piemonte: 9,83%, Puglia: 8,09%, Toscana: 8,83%, Umbria: 2,03%, Veneto: 8,27%. Il Lazio, quindi, riceve più o meno gli stessi soldi della Campania e molti meno rispetto alla Lombardia.

Prendere altri indicatori

Nella mozione, prima firmataria la capogruppo dem Valeria Baglio, si chiede, in particolare, di utilizzare nuovi indicatori per la ripartizione del fondo, “come l’incremento esponenziale degli arrivi turistici di Roma, l’estensione territoriale della Capitale, i chilometri percorsi, il numero di addetti, le particolari esigenze legate allo status di Capitale, per promuovere nei fatti una mobilità davvero sostenibile e a tutela dell'ambiente''. Si chiede, in sinstesi, di non considerare più Roma come una città "come le altre".

Per l’assessore ai trasporti e mobilità di Roma, Eugenio Patanè, l’approvazione della mozione “è un’ottima notizia perché è necessario un impegno trasversale di tutte le forze politiche e delle istituzioni coinvolte per sanare un problema ormai diventato vitale per le sorti del trasporto pubblico locale capitolino”. Roma “è oggi l’unica Capitale al mondo a non avere una legislazione speciale per la gestione delle attività. Non solo non è equiparata agli altri grandi centri in termini di ripartizione del Fondo nazionale trasporti, ma riceve un terzo dei fondi in termini pro capite. È bene che tali iniquità nella ripartizione del Fondo, dunque, vengano sanate una volta per tutte per dare alla Capitale d’Italia ciò che gli spetta – conclude Patanè - con il conseguente miglioramento della qualità e della quantità di trasporto pubblico”.

Termini Vaticano aurelio

Patanè e Gualtieri sanno bene quanto sia importante questo fondo. È grazie ai soldi previsti dal Mit per il trasporto rapido di massa che sarà possibile, in futuro, realizzare la Termini Vaticano Aurelio, la nuova linea di tram che passerà per il centro della città. fondi, tra l’altro più facilmente gestibili perché meno soggetti alle stringenti regole europee. Soprattutto, parliamo di soldi che vengono stanziati annualmente grazie ai quali, quindi, è possibile fare una programmazione e progettazione a lunga scadenza delle opere e degli interventi.