Trasporti, la Regione stanzia 240 milioni per aiutare Roma. L'appello al Governo: "Servono più soldi"

Arrivano nuovi fondi regionali per il potenziamento del trasporto pubblico romano. Martedì mattina la giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera che destina 240 milioni di euro per il tpl della Capitale, soldi che verranno utilizzati in particolare per la Roma-Lido, oggi Metromare sotto gestione (regionale, appunto) di Astral e Cotral.

“Il trasporto pubblico di Roma può contare su fondi essenziali per il funzionamento di un comparto delicato e indispensabile per la città, anche in vista del Giubileo del 2025, quando la Capitale sarà ancora più centrale a livello internazionale - ha detto Fabrizio Ghera, assessore regionale ai trasporti, alla dobilità, al demanio e al patrimonio - La Regione Lazio continuerà a sostenere il Comune di Roma per migliorare le condizioni del trasporto pubblico locale. Sulla Roma-Lido e la Roma-Viterbo, gestite da Cotral e Astral, la situazione è complessa nonostante gli ingenti finanziamenti. Ci sono interventi in corso, l'armamento ferroviario sulla Roma-Lido è in fase di finitura ma c'è un problematica di incremento dei costi, perché il nuovo tariffario dei prezzi regionali per i lavori pubblici, che ha fatto un po' lievitare tutte le opere, sta comportando problemi di finanziamento”.

La richiesta di Regione e Comune: il governo riveda la ripartizione dei fondi da destinare alle regioni

Ghera martedì pomeriggio ha incontrato il suo omologo in Campidoglio, Eugenio Patanè, per discutere della situazione estremamente problematica in cui versa il sistema di trasporto pubblico della capitale: “C’è necessità di fare leva sui fondi del Tpl assegnati al Lazio perché secondo noi non sono sufficienti a garantire un servizio adeguato sia a livello regionale che di Roma Capitale. Il Lazio e la Lombardia sono le uniche due regioni in Italia che intervengono col loro bilancio per più del 50%, oltre a quanto le viene assegnato a livello nazionale come fondi per il Tpl”.

Ghera ha ricordato che la ripartizione dei fondi viene fatta ogni anno, tendenzialmente a luglio quando c'è la seduta della conferenza Stato-Regioni: “C’è uno storico di circa 5 miliardi di euro assegnati a tutte le regioni, negli ultimi anni c'è stato un incremento di circa 100 milioni l'anno, e il Lazio ha ricevuto circa l'11,3% rispetto al totale dei fondi assegnati. Rispetto al numero di chilometri, l'impatto che ha l'ospitare la Capitale e le difficoltà del territorio, il Lazio, secondo noi e l'amministrazione capitolina, è sottostimato".

La richiesta dei due assessori è quindi quella di rimodulare la ripartizione dei fondi nazionali, ma “c'è bisogno di un'unanimità, ed è chiaro che se solo due regioni portano avanti lo scontento è qui la motivazione vera della sperequazione del fondo ogni anno - ha sottolineato l’assessore - Le altre regioni difficilmente saranno disponibili a dialogare perché incrementare il fondo del Lazio significa diminuire il loro. Cercheremo di agire spiegando che ospiteremo eventi importantissimi, come il Giubileo e, speriamo, Expo”.

Bandita la gara per 36 nuovi treni per le ferrovie ex concesse

Il nodo nuovi treni resta uno dei principali per migliorare il servizio, e a questo proposito Ghera in commissione ha confermato che “la gara per i nuovi treni delle due ferrovie ex concesse è stata bandita e la fornitura dei 36 mezzi costerà circa 300 milioni. Saranno realizzati da una società Italo-indiana negli stabilimenti di Caserta, dove i nostri uffici vanno con frequenza per vedere l'andamento della consegna dei nuovi treni”.

I nuovi treni dovrebbero arrivare a inizio 2024: “I mezzi non entreranno subito in esercizio - ha aggiunto l’assessore - ma ci sarà bisogno di sette, otto mesi di collaudo. Non sarà possibile avere la consegna immediata di tutti i treni. Si dovrebbe iniziare con una prima consegna a gennaio ma immaginiamo che ci saranno problemi con le forniture a livello internazionale. Poi, ogni due mesi sarà prevista la consegna di un treno e a fine 2024 avremo un certo numero di mezzi per sostituire quelli vecchi". Proseguono intanto le attività, condotte con Cotral e Atac, per le manutenzioni e il ripristino dei treni vecchi: “Ci sono difficoltà a mantenere il servizio in essere perché si tratta di mezzi che hanno un numero di chilometri molto importante: si parla di due milioni”. Mezzi, dunque, che oltre alle manutenzioni ordinarie hanno bisogno di interventi straordinari e anche di essere sottoposti a revisione.

Patanè: “Dal governo fondi insufficienti per il trasporto pubblico romano”

Alle parole di Ghera hanno fatto eco quelle dell’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patané.

“L’assessore ha ragione - ha detto Patanè - i fondi nazionali per il trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio sono insufficienti a garantire un servizio adeguato alla domanda. Come diciamo ormai da tempo, Roma svolge il 7% dei chilometri totali del tpl a livello nazionale, ma a fronte di questo riceve circa il 4% del Fondo Nazionale Trasporti. Ci uniamo dunque all’appello lanciato dall’assessore Fabrizio Ghera, perché riteniamo necessaria una rimodulazione sulla parte incrementale dei fondi: Roma e il Lazio continuano infatti a ricevere meno e pagare di più, soprattutto in considerazione dei grandi eventi che la Capitale d’Italia ha ospitato e si prepara ad organizzare per i prossimi anni, a cominciare dal Giubileo e, auspicabilmente, Expo 2030”.