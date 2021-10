· Confronto Michetti - Gualtieri: "Sarei un sindaco migliore di lui perché..."

Perché sarà un sindaco migliore del suo avversario?

Gualtieri - "Io voglio portare in questa sfida di Roma oltre tutta la mia passione anche l'esperienza di governo ed europea che ho avuto. Penso che questa esperienza sia utile a una città che ha la sfida e l'opportunità di realizzare gli investimenti europei del Pnnr che proprio il governo di cui ho fatto parte è riuscito ad attrarre e ottenere per l'Europa e per l'Italia. Una visione orientata alla sostenibilità ambientale, all'inclusione sociale all'innovazione, alla centralità della cultura, della ricerca. La nostra proposta e la nostra visione ci sembra in linea sia con quelli che sono i problemi di Roma ma anche con le straordinarie risorse e qualità di questa città che è una città meravigliosa che può tornare a crescere e a creare occupazione di qualità e lo può fare al tempo stesso riducendo le fratture sociali e territoriali. E su questi il centrosinistra obiettivamente è più credibile".

Michetti - I paragoni non si fanno. Io posso dire che Michetti rappresenta la novità; non ha compromissioni con la politica e ha le mani libere. Prenderà le decisioni per i cittadini di Roma, senza essere influenzato da Europa o Governo. In città non si fanno infrastrutture da trent’anni e io voglio che Roma diventi un grande cantiere: voglio creare lavoro. Roma ha bisogno di manutenzione ciclica. Roma dovrebbe essere un giardino, un paradiso, dove in ogni piazza si celebrano eventi. Bellezza e funzionalità. Questo modello era della Roma antica e lo dobbiamo ripristinare.